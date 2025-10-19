Alig házasodott össze, máris válik a magyar sztárpár

A bejegyzés szomorkás hangulatot árasztott, és rövid időn belül elárasztották őt az együttérző üzenetek. A Varga Miklós Joe néven ismert sztár végül a Borsnak is megszólalt, bár szavai nem sok reményt hagytak: „Nagyon valószínű, hogy szakításról, igen.”

Joe és Csenge alig egy éve mondta ki a boldogító igent

Fotó:Varga Horvatin Miklós Joe/Instagram

Joe őszinte vallomása

Elmondta, hogy nem akart nyilatkozni, mert „éppen a kisfiával volt Marbellán”, de a kérdések elől már nem tudott kitérni. Azt is megjegyezte, hogy korábban is voltak nehéz időszakaik, és most sem engedte még el teljesen a kapcsolatot. Joe hangja megtörten csendült, amikor arról beszélt, hogy „az élet kifürkészhetetlen”, és néha csak sodródni tud az ember az eseményekkel. A házaspár korábban mindig nyíltan vállalta olaszosan szenvedélyes vitáit, de az utóbbi hónapokban feltűnően visszavonultak.

Még az első házassági évfordulójukon is szerelmesen posztoltak, ezért a mostani hír sokakat meglepett.

Joe korábban úgy érezte, végre megtalálta az igazit: „A harmadik házasságomra kezdtem megérni, későn érő típus vagyok.” Most viszont mintha a sors újra próbára tenné őt – és a rajongók csak remélni tudják, hogy a történetnek még nincs vége.