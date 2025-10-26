Ez már nem lehet igaz! – L.L. Junior és Frey Timi újra együtt

Ha gyerekkoromban nem néztem volna a Vad Angyal című sorozatot édesanyámmal, azt gondolnám, hogy ilyen nem történhet meg. Szerencsére(?) mégis megtörtént: a híres rapper és a táncosnő-celeb megtették a lehetetlent. L.L. Junior és Frey Timi újra együtt vannak!

L.L. Junior és Frey Timi

Fotó: Mediaworks

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata ismét fellángolt. Bár már többször kijelentették, hogy végleg vége, a szerelem újra visszatért – legalábbis most még úgy tűnik.

A rapper még dalt is írt a kapcsolatukról, amelyet nem is titkoltan Frey Timi címmel adott ki. A szám hatalmas sikert aratott, miközben újabb hullámokat vert a közösségi médiában. Alighogy megjelent a dal, a pár ismét kibékült – majd nem sokkal később újra szakítottak, legalábbis az Insta-sztorik tanúsága szerint.

Hamarosan azonban ismét közös fotóval jelentkeztek: L.L. Junior szombaton osztott meg egy kézfogós, szívecskés képet, amit hamarosan Tímea is újraposztolt.

Sokan már nevetve követik a hullámzó románcot, mások szerint viszont ez a történet a valódi szerelem megtestesítője – bármilyen viharos is. Akárhogy is, L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata továbbra is az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai sztárvilágban.

A rajongók és ártatlan bámészkodók tömege lepte el a Redditet, hogy megosszák véleményüket az igaz szerelem újbóli fellángolásáról.