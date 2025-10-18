Hírlevél

L L Junior

Mi történik itt? L.L. Junior az interneten keres kék szemű lányokat

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A rapper ismét a reflektorfénybe került egy új Instagram-felhívással. L.L. Junior videóklipjéhez keres kék szemű, dekoratív lányt, aki a drámai projekt központi szereplője lehet.
L L JuniorkapcsolatFrey Timivideóklip

L.L. Junior új Instagram-felhívásában kék szemű, dekoratív lányt keres következő videóklipjéhez. A rapper legújabb projektje drámai, érzelmekkel teli hangulatot kap, amelyben a kiválasztott szereplő fontos szerepet játszik a klip atmoszférájának kialakításában – írja a Bors. 

L.L. Junior Frey Timivel már lezárta a múltat
A felhívásban L.L. Junior azt írta, hogy a lány legyen tapasztalt a kamera előtt és jól mozogjon, mert a videó nem táncos, hanem erősen drámai jellegű lesz. A rapper nyíltan bevallotta, hogy számára a klip hangulatának megteremtése kulcsfontosságú, és ezért ragaszkodik a karakteres, kék szemű főszereplőhöz. 

Zátonyra futott Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata

Bár korábban Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata sokakat érdekelt, Timi már egyértelműen tisztázta: „Junival már nem alkotunk egy párt. A kapcsolatunk véglegesen lezárult.” Junior most a munkába menekül, és az új videóklipet is eszközként használja, hogy lezárja a múltat. 

 

