Lesifotón csípték el a Hunyadi szexi sztárját! Nem találja ki, mit csinált

Az üres Budapest Parkban kapták lencsevégre a népszerű színészt. Kádár L. Gellért a hírek szerint váratlanul jelent meg a zárt helyszínen, ahol mostanra csak külön engedéllyel lehet tartózkodni. Vajon egy új szerepre készül – vagy valami egészen másra?
Az ikonikus szórakozóhely már bezárt erre az évre, mégis ott bukkant fel Kádár L. Gellért, a Hunyadi sorozat főszereplője. A színészt olvasói fotók örökítették meg a zárt Budapest Park színpadán, ami sokak kíváncsiságát felkeltette.
Kádár L. Gellért titokzatos projektbe kezdett
A népszerű színészt az üres koncerthelyszínen látták, ahol látszólag próbált vagy egy új produkcióra készült. A képeken gitár is feltűnt, így sokan találgatják, vajon zenei karrier áll-e a háttérben, vagy csak egy titkos forgatás előkészületeit kapták lencsevégre.
Vajon új oldalát mutatja meg a Hunyadi sztárja? A részleteket a BORS oldalán találja.
