Lesifotón csípték el a Hunyadi szexi sztárját! Nem találja ki, mit csinált

Az ikonikus szórakozóhely már bezárt erre az évre, mégis ott bukkant fel Kádár L. Gellért, a Hunyadi sorozat főszereplője. A színészt olvasói fotók örökítették meg a zárt Budapest Park színpadán, ami sokak kíváncsiságát felkeltette.

Kádár L. Gellért új szerepre készül?

Fotó: Hagymási Bence / 24 óra

Kádár L. Gellért titokzatos projektbe kezdett

A népszerű színészt az üres koncerthelyszínen látták, ahol látszólag próbált vagy egy új produkcióra készült. A képeken gitár is feltűnt, így sokan találgatják, vajon zenei karrier áll-e a háttérben, vagy csak egy titkos forgatás előkészületeit kapták lencsevégre.

