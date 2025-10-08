Kárpáti Rebeka olyan vallomást tett, amire senki sem számított

Decemberben kerül a mozikba Szente Vajk Legénybúcsú című filmje, amelyben Candy karakterét Kárpáti Rebeka alakítja. A fiatal színésznő számára ez a szerep nemcsak szakmai kihívás volt, hanem egyben kapaszkodó is a nehéz időszakban, amelyen éppen akkor ment keresztül - számol be a Bors.

Kárpáti Rebeka vállalkozóként is bizonyít – a színészet mellett üzletasszonyként is sikeres

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás

„A sztereotípiákat nyilván erősíti, hogy már látható néhány kocka a kész filmből, de elárulom, hogy szakmailag azért ennél sokkal több kihívást tartogatott a szerep megformálása” – mondta Rebeka.

Kárpáti Rebeka kettős világa – vígjáték reggel, zokogás este

A filmforgatás idején Rebeka életében egyszerre volt jelen a szakmai siker és a személyes mélypont.

„A magánéletem talán nagyobb kihívást jelentett, mint maga a forgatás, mert akkor éppen minden összeomlott körülöttem. Egyszerre éltem meg életem legnehezebb, legszörnyűbb időszakát és a legnagyobb szakmai kihívást is, hiszen közben forgattam a számomra legfontosabb és legkedvesebb filmet” – vallotta be.

Újrakezdés és új otthon

A nehéz hónapok után Kárpáti Rebeka most már kiegyensúlyozottabb, és új fejezetet nyitott az életében. A színésznő nemrégiben lakást vásárolt, ahová testvérével költözik be. A karácsonyt már új otthonában várja, és elmondása szerint soha nem érezte magát ennyire erősnek.