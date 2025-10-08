Hírlevél

Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka olyan vallomást tett, amire senki sem számított

A Kárpáti Rebeka nevével fémjelzett Legénybúcsú film nemcsak a mozikban ígér szórakozást, hanem a kulisszák mögött is drámai pillanatokat tartogatott. Kárpáti Rebeka most először beszélt arról, hogyan küzdötte le élete legnehezebb időszakát, és miként építette újra önmagát szakmailag és emberileg egyaránt.
Kárpáti Rebekaújrakezdésmélypont

Decemberben kerül a mozikba Szente Vajk Legénybúcsú című filmje, amelyben Candy karakterét Kárpáti Rebeka alakítja. A fiatal színésznő számára ez a szerep nemcsak szakmai kihívás volt, hanem egyben kapaszkodó is a nehéz időszakban, amelyen éppen akkor ment keresztül - számol be a Bors.

Kárpáti Rebeka Miss Balaton, Miss Balaton 2025, MissBalaton, szépségverseny,
Kárpáti Rebeka vállalkozóként is bizonyít – a színészet mellett üzletasszonyként is sikeres
Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás

„A sztereotípiákat nyilván erősíti, hogy már látható néhány kocka a kész filmből, de elárulom, hogy szakmailag azért ennél sokkal több kihívást tartogatott a szerep megformálása” – mondta Rebeka.

Kárpáti Rebeka kettős világa – vígjáték reggel, zokogás este

A filmforgatás idején Rebeka életében egyszerre volt jelen a szakmai siker és a személyes mélypont.
„A magánéletem talán nagyobb kihívást jelentett, mint maga a forgatás, mert akkor éppen minden összeomlott körülöttem. Egyszerre éltem meg életem legnehezebb, legszörnyűbb időszakát és a legnagyobb szakmai kihívást is, hiszen közben forgattam a számomra legfontosabb és legkedvesebb filmet” – vallotta be.

Újrakezdés és új otthon

A nehéz hónapok után Kárpáti Rebeka most már kiegyensúlyozottabb, és új fejezetet nyitott az életében. A színésznő nemrégiben lakást vásárolt, ahová testvérével költözik be. A karácsonyt már új otthonában várja, és elmondása szerint soha nem érezte magát ennyire erősnek.

Csipke fehérneműszettben hódít Kárpáti Rebeka az új filmjében – videó. Részletek az Origo oldalán.

 

