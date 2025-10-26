Hová tűnt a szépséges Kárpáti Rebeka? – szexi képek és videó

Kárpáti Rebeka, a volt szépségkirálynő világgá ment – na persze nem teljesen. A gyönyörű influenszer úgy döntött, itt az ideje egy kis szünetnek: elvonulni a zajtól, kipihenni a dolgos hétköznapokat, és feltöltődni egy wellness-hétvégén.

Kárpáti Rebeka

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás / Miss Balaton/ Rácz Tamás

Kárpáti Rebeka lassít, és másokat is erre bíztat

Sokunkkal előfordul, hogy a hétköznapok forgatagában elfelejtünk magunkra figyelni. Kárpáti Rebeka most példát mutat: néha igenis meg kell állni, venni egy nagy levegőt, és egyszerűen csak pihenni.

A kikapcsolódás és a feltöltődés mindenki számára fontos, és Kárpáti Rebeka most pontosan ezt teszi. Eljött számára a pillanat, amikor elvonulhat a mindennapok elől, hogy új energiával térhessen vissza.

Mielőtt útra kelt volna, Rebeka egy hosszabb bejegyzésben tudatta a hírt közösségi oldalán.

A követőinek, rajongóinak és minden kíváncsi olvasónak elárulta: most egy kis időre kikapcsolódik, félreteszi a munkát, és inkább a testi-lelki harmóniára figyel.

Az van, hogy egyre többször van igényem az egyedüllétre. Oké ez most kicsit antiszociálisan hangzik, de az igazat megvallva annyi emberi impulzus/energia/inger ér nap mint nap a munkámból kifolyólag, hogy van, hogy az én - egyébként energiákra főleg, meg amúgy is érzékeny - lelkem besokall és azt mondja, hogy akkor most van Heló

– kezdte bejegyzését közösségi oldalán a korábbi szépségkirálynő, olvasható a BORS oldalán.