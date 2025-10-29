Szívszorító részletek derültek ki a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt magyar családról

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula, felesége és két kiskorú gyermeke is a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között vannak. A Bors információi szerint a sportvezetővel együtt utazott a család bébiszittere, valamint testvére és annak férje is — utóbbi házaspár gyerekei maradtak itthon.

Süllős Gyula és családja is a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között voltak Fotó: - / MTI/AP

Részletek a kenyai repülőgép-balesetről — senki sem élte túl a tragédiát

Mint arról korábban beszámoltunk, a kisrepülő október 28-án szállt fel Diani repülőteréről, 10 utassal a fedélzetén — köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. A gép nem sokkal később egy erdős területen zuhant le, a tragédiát senki sem élte túl.

A kenyai repülőgép-baleset után a magyar sportvilág gyászba borult. A Vasas közleményében kiemelte, hogy a Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik az ökölvívással. Id. Süllős Gyula 2009-es halála után fia, Gyula vitte tovább a szakosztályt, és támogatta a sportágat.

Bacskai Imre, a Vasas egykori trénere így emlékezett:

Gyula kiváló ember és nagyszerű édesapa volt, rengeteg szép emléket őrzök róla, most is összeszorul a gyomrom, ha ezekre gondolok.

Vizsgálják a baleset okát

A helyi hatóságok még vizsgálják, mi okozta a halálos kenyai repülőgép-balesetet. A nemzetközi sajtóban felmerült, hogy a rossz időjárás — az eső és a köd — is hozzájárulhatott a szerencsétlenséghez.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden őszinte részvétét fejezte ki a magyar áldozatok hozzátartozóinak, és jelezte: a kormány minden segítséget megad a családoknak ebben a nehéz időszakban.

A tragédia után készült videófelvételeken jól látható, ahogy a sűrű füst gomolyog a roncsok fölött, miközben a mentők a helyszínen dolgoznak. A felvételek percek alatt elterjedtek a közösségi médiában, újra ráirányítva a figyelmet a kenyai repülőgép-baleset súlyosságára és a biztonsági vizsgálatok mielőbbi lezárásának fontosságára.