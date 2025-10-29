Kiderült, kik voltak a lezuhant kenyai gépen — egy ismert magyar család is életét vesztette

Az egész világot megrázta a kenyai repülőgép-baleset, amely október 28-án követelt tíz emberéletet. A Diani repülőtérről felszálló kisgép nem sokkal a start után zuhant le egy erdős területen, a fedélzeten nyolc magyar és két német állampolgár tartózkodott. A szörnyű tragédiának nem volt túlélője, a hatóságok még vizsgálják a katasztrófa okait – írja a Bors.

A kenyai repülőgép-baleset tíz áldozata között volt a magyar sportvezető és családja Fotó: MWAJABE OMAR / AFP

Ismert magyar sportvezető a kenyai repülőgép-baleset áldozatai között

Sajtóértesülések szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is a baleset áldozatai között van. A sportvezetővel együtt utazott felesége, gyermekei és a bébiszitter is — úgy tudni, két gyermeke itthon maradt.

Három évvel ezelőtt, a 40. születésnapján adott interjúban Süllős Gyula az ökölvívás iránti elhivatottságáról beszélt:

Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk.

A sportvezető neve és munkássága egybeforrt a Vasas klubbal — halála pótolhatatlan veszteség a magyar ökölvívás számára.

A kenyai repülőgép-baleset körülményei

Szemtanúk óriási robbanásról számoltak be, a helyszínen pedig csak a kiégett roncsokat találták meg. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari jelezte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és minden további információt hivatalos csatornákon keresztül tesznek közzé.

A tragédia után videó is készült a baleset helyszínéről, amelyen a füstölgő roncsok és a mentőegységek láthatók. A felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, újra ráirányítva a figyelmet a kenyai repülőgép-baleset súlyosságára és a biztonsági vizsgálatok fontosságára.