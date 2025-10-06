Hírlevél

Kern András

Sorra mondja le fellépéseit betegsége miatt Kern András

50 perce
A népszerű színész ismét lebetegedett, ezért le kellett mondania hétfői előadását. Kern András tavaly decemberben egy előadás közben lett rosszul, most nem tudni, pontosan mi történt.
A Bors megjegyzi, hogy Kern András múlt decemberben a Pesti Színház Az imposztor című előadása közben lett rosszul. Akkor mentőt kellett hívni hozzá, bevitték az ügyeletre, majd egy nappal később már úgy nyilatkozott, hogy sokkal jobban van. Nemrég azonban ismét lebetegedett, ami miatt a hétfői előadást is le kellett mondani.

Kern András tavaly decemberben is rosszul lett – Fotó: MTI/Vasvári Tamás.
Kern András egész nyáron próbált

A jegyárak visszatérítését az Interticket kft. elindította.

Szinte leírni sem tudom, de sajnos kénytelen vagyok megtenni. Kern András ismét lebetegedett. Egész nyáron próbált, és higgyétek el mindent megtett annak érdekében, hogy pótolni tudja a júniusi elmaradt előadást. Szeptemberben egy alkalommal eljátszotta fergeteges sikerrel ezt a darabot, de a honlapi előadás sajnos elmarad. Betegsége nem engedi színpadra lépni. A jegyárak visszatérítését az Interticket kft. elindította. Mielőbbi, teljes és gyors gyógyulást kívánunk Kern Andrásnak! – osztották meg az aggasztó hírt a Prodior Facebook-oldalán.

Ugyancsak a színésszel kapcsolatos hír, hogy vasárnap este ismét tilosban parkolt. Az esetről fénykép is készült, a geolokáció alapján a Margit körút és a Dékán utca sarkán. 

Májusban arról számolt be az Origo, hogy Kern András és Hernádi Judit visszatért a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba. 

 

