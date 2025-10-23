Kikit rendőrök szedték le a színpadról

Kikit az Első Emelet koncertje közben civil ruhás rendőrök szólították le, elvették a pólóját, majd később beidézték kihallgatásra – írja a Bors.

Kiki

Fotó: MW Bulvár

Kiki nem akart provokálni

Az énekes azt mondja, hogy véletlen történt.

Nem volt ebben semmi szándékosság, eszembe sem jutott, mit jelent az a szám azon a napon – mesélte Kiki.

Az esetnek azonban további következményei voltak.

Egy hónappal később egy sárga Zsiguli jött értem. Egy órán át próbálták rám fogni, hogy provokáció volt. Végül hittek nekem és elengedtek – nyilatkozta az énekes.

Kiki ma már mosolyogva idézte fel az esetet, de jól mutatja, hogy milyen rendszer volt, amikor még egy póló is politikai ügy lehetett Magyarországon.

Tavaly elképesztő fotó került elő Kikiről.