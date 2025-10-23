Hírlevél

Rendkívüli

Kiki

Kikit rendőrök szedték le a színpadról

18 perce
Az Első Emelet frontembere, Patkó Béla Kiki a saját bőrén tapasztalta meg, milyen volt a diktatúra cenzúrája. Kiki a nyolcvanas években Debrecenben lépett fel a zenekarral október 23-án egy olyan pólóban, amelyen hatalmas 56-os szám virított.
Kikit az Első Emelet koncertje közben civil ruhás rendőrök szólították le, elvették a pólóját, majd később beidézték kihallgatásra – írja a Bors

Kiki – Fotó: MW Bulvár
Kiki
Fotó: MW Bulvár

Kiki nem akart provokálni

Az énekes azt mondja, hogy véletlen történt.

Nem volt ebben semmi szándékosság, eszembe sem jutott, mit jelent az a szám azon a napon – mesélte Kiki.

Az esetnek azonban további következményei voltak. 

Egy hónappal később egy sárga Zsiguli jött értem. Egy órán át próbálták rám fogni, hogy provokáció volt. Végül hittek nekem és elengedtek – nyilatkozta az énekes. 

Kiki ma már mosolyogva idézte fel az esetet, de jól mutatja, hogy milyen rendszer volt, amikor még egy póló is politikai ügy lehetett Magyarországon.

Tavaly elképesztő fotó került elő Kikiről. 

 

