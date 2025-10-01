Súlyos betegségéről beszélt Király Linda

Király Linda az elmúlt években rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül, ám ma kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Őszintén mesélt arról, hogyan küzdött meg súlyproblémáival, egészségügyi gondjaival és lelki terheivel. Az énekesnő szerint a legfontosabb, hogy nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is ápolnunk kell, mert sokszor onnan erednek a problémák - írja a Bors.

Király Linda őszintén beszélt fogyásáról és betegségéről.Fotó: Máté Krisztián

Király Linda arról is beszámolt, hogy alvászavar, depresszió és szorongás után már fizikai tünetek is jelentkeztek nála. „Csomókban hullott a hajam” – mondta az énekesnő, aki akkor már érezte, hogy komolyabb baj van. Rövid idő alatt 28 kilót hízott, pedig életmódján semmit sem változtatott. Végül pajzsmirigy-alulműködést, inzulinrezisztenciát és egy agyalapi mirigy adenómát diagnosztizáltak nála, ami teljesen felborította a hormonrendszerét.

A betegségek és a lelki nehézségek ellenére Király Linda mára látványosan lefogyott, és újra formába lendült. Célja, hogy 65 kiló legyen, amihez már csak pár kiló hiányzik. Heti hat edzéssel és tudatos kalóriaszámolással tartja magát a programhoz. „Most először érzem azt, hogy tartós lesz a fogyásom” – nyilatkozta.

Király Linda lelki megújulása és önismereti útja

Király Linda hangsúlyozta, hogy a testi változások mellett legalább olyan fontos volt a lelki fejlődés. A meditáció és a pszichológia segítette abban, hogy szembenézzen a múlt sebeivel és elfogadja önmagát. „Tisztelnem kell a testemet azért, amin keresztülment” – vallotta. Úgy érzi, ma már képes egyensúlyt találni az életében, és kevesebb a rossz nap, mint korábban.

Párkapcsolat és család

Az énekesnő párja, Simon az Egyesült Államokban él, de a távolság nem akadályozza kapcsolatukat. Testvéreivel is szoros a kapcsolata: mindennap beszél öccsével, Bennel, akinek kisfia, Kai, már nyolcéves. Viktorral pedig közös fellépéseken és edzéseken is találkoznak.

Új projektek és tervek

Király Linda nemcsak egészségileg és lelkileg, de szakmailag is új korszakot él meg. Októberben YouTube-főzőműsort indít, ahol bemutatja, milyen ételekkel támogatta fogyását és életmódváltását. Emellett új dalokkal és klipekkel is készül, amelyek angolul és magyarul egyaránt hallhatók majd. „Újra élvezem a zenét, és nem csak munkaként tekintek rá” – mondta, hozzátéve, hogy végre a helyén érzi magát az élet minden területén.

