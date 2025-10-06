Hírlevél

Kis Grófo

Brutálisan lefogyott Kis Grófo – elárulta, mi áll a háttérben

Az elmúlt hónapokban rengetegen követték figyelemmel a magyar mulatós zene egyik legismertebb alakjának átalakulását. Kis Grófo kemény diétába kezdett, és bő egy hónap alatt megszabadult 6 kilótól.
Kis Grófo az elmúlt hónapokban rengeteget fogyott, ám a mérleg nyelve hosszabb ideje nem mozdul. A mulatós énekes mindent megtesz, hogy ismét beinduljon a fogyása – írja a Bors

Kis Grófo ismét diétázni kezdett.
Kis Grófo ismét diétázni kezdett.
Fotó: Szabolcs László/Bors

Az ország Bulibárója ismét kemény diétába kezdett. Kis Grófo rövid idő alatt 6 kilótól szabadult meg, ám a fellépések és a hektikus életmódja miatt egy ideje stagnál a súlya. 

„Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Eddig másfél hónap alatt hat kiló ment le rólam, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem” – fogalmazott a sztár. 

Korábban is küzdött a súlyával Kis Grófo 

Az énekes számára nem ismeretlen a kemény diéta fogalma, 2023-ban 12 kilótól szabadult meg. Akkoriban a sztár rengeteg gyors ételt fogyasztott, ami miatt hamar felszaladt a mérleg nyelve, de a tudatos étkezéssel és kitartással csupán pár hónap alatt leadta a felesleget. 

 

