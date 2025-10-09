Kitálalt a Hooligans dobosa, Kiss Endi: „nem tudok hűséges lenni”

Kiss Endi, a Hooligans dobosa, négy lány büszke apukája, három különböző édesanyától. Bár nagyon szereti a gyermekeit, és apaként teljes mértékben jelen van az életükben, a sztárapuka elismerte, hogy nem tud teljesen családcentrikus lenni – írja a Bors.

Fotó: Hot! magazin

„Négy lányom van három édesanyától. Imádom őket, apának nagyon jó vagyok. De nem tudok teljesen családcentrikus lenni. Nagyon szeretem a nőket, nem sikerül a hűség úgy, hogy kapcsolatban vagyok. A régi kapcsolataimmal is úgy volt, hogy mondtam, nem tudok hűséges lenni. Nem büszke vagyok rá, hanem nem tudok úgy boldogan élni, hogy nem vagyok teljesen szabad. És a szabadságomhoz hozzá tartozik a vadászat, a kaland” – ismerte el Kiss Endi.

A zenész hozzátette, tisztában van azzal, hogy a hűség hiánya sokak szemében bűnnek számít, de ez az életformája része. Ugyanakkor jó kapcsolatot ápol volt partnereivel, és mindig teljes mértékben részt vesz a gyermekei nevelésében.