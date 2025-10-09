Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kiss Endi

Kitálalt a Hooligans dobosa, Kiss Endi: „nem tudok hűséges lenni”

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hooligans dobosa őszintén beszélt a családjáról, a szabadságáról és a hűség kérdéséről. Kiss Endi elárulta, miért nem tud teljesen családcentrikus lenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiss EndihűségsztárapukadobosHooliganskaland

Kiss Endi, a Hooligans dobosa, négy lány büszke apukája, három különböző édesanyától. Bár nagyon szereti a gyermekeit, és apaként teljes mértékben jelen van az életükben, a sztárapuka elismerte, hogy nem tud teljesen családcentrikus lenni – írja a Bors

Kiss Endi, a Hooligans dobosa, imádja lányait.
Kiss Endi, a Hooligans dobosa, imádja lányait.
Fotó: Hot! magazin

Imádja a lányait Kiss Endi

„Négy lányom van három édesanyától. Imádom őket, apának nagyon jó vagyok. De nem tudok teljesen családcentrikus lenni. Nagyon szeretem a nőket, nem sikerül a hűség úgy, hogy kapcsolatban vagyok. A régi kapcsolataimmal is úgy volt, hogy mondtam, nem tudok hűséges lenni. Nem büszke vagyok rá, hanem nem tudok úgy boldogan élni, hogy nem vagyok teljesen szabad. És a szabadságomhoz hozzá tartozik a vadászat, a kaland” – ismerte el Kiss Endi. 

A zenész hozzátette, tisztában van azzal, hogy a hűség hiánya sokak szemében bűnnek számít, de ez az életformája része. Ugyanakkor jó kapcsolatot ápol volt partnereivel, és mindig teljes mértékben részt vesz a gyermekei nevelésében. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!