Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Dögösebb, mint valaha: Kiszel Tünde ledobta a megszokott külsőt!

A rajongók minden hónapban kíváncsian várják, mivel rukkol elő a naptárdíva. Októberben Kiszel Tünde különleges meglepetést tartogatott számukra: új hajszínnel és őszi hangulatú stílusban jelentkezett. A sötét tónusú frizura és az élénk színek párosítása igazi újdonságnak számít tőle, követői pedig áradoznak a változásról.
Kiszel Tünde ismét gondoskodott róla, hogy rajongói ne maradjanak meglepetés nélkül. A naptárdíva minden hónapban előrukkol egy különleges képpel, és az októberi bejegyzésével most is sikerült reflektorfénybe kerülnie - írja a Bors.

Rajongók áradoznak Kiszel Tünde legújabb stílusáról
Kiszel Tünde fekete hajjal nyűgözte le a rajongókat

A fotón szinte rá sem lehet ismerni: megszokott stílusától eltérve ezúttal mélyfekete hajszínnel mutatkozott, amely új oldalát hozza elő. A látvány nem maradt visszhang nélkül, követői sorra dicsérik a változást. Volt, aki külön kiemelte, hogy az őszi színekhez tökéletesen passzol Tünde narancsos mintájú blúza és a rózsaszín háttér, mások pedig egyszerűen gyönyörűnek nevezték a dívát.

Korábban arról számoltunk be, hogy Kiszel Tünde titokzatos férfi mellett tünt fel. Részletek az Origo oldalán találatók.

 

