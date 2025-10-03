Dögösebb, mint valaha: Kiszel Tünde ledobta a megszokott külsőt!

Kiszel Tünde ismét gondoskodott róla, hogy rajongói ne maradjanak meglepetés nélkül. A naptárdíva minden hónapban előrukkol egy különleges képpel, és az októberi bejegyzésével most is sikerült reflektorfénybe kerülnie - írja a Bors.

Rajongók áradoznak Kiszel Tünde legújabb stílusáról

Fotó: Instagram/kiszeltunde

Kiszel Tünde fekete hajjal nyűgözte le a rajongókat

A fotón szinte rá sem lehet ismerni: megszokott stílusától eltérve ezúttal mélyfekete hajszínnel mutatkozott, amely új oldalát hozza elő. A látvány nem maradt visszhang nélkül, követői sorra dicsérik a változást. Volt, aki külön kiemelte, hogy az őszi színekhez tökéletesen passzol Tünde narancsos mintájú blúza és a rózsaszín háttér, mások pedig egyszerűen gyönyörűnek nevezték a dívát.

