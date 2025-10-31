25 éve minden falon: Kiszel Tünde naptára jubileumot ünnepel!

A Kiszel Tünde-naptár hosszú évek óta állandó szereplője a falaknak, és a 2025-ös jubileumi kiadás most Horvátországban készült, tengerparti hangulatban. A fotókat a jól ismert Budai Tibor készítette, a borítón szereplő ruha pedig Király Beáta munkája. A stáb idén családias lett: Tünde lánya, Hunyadi Donatella sminkelte a fotózásokra édesanyját.

Kiszel Tünde

Fotó: Instagram/kiszeltunde

November 6-án nyilvános dedikálásra készül, amelyre — mint mondja — rengeteg fiatal, egyetemista rajongó is érkezik:

Sorban állnak, mindenkinek névre szólóan dedikálok, és közös fotót is készítünk

— mesélte büszkén.

Ajándék férjnek, kollégának… vagy céges karácsonyi bulira?

Tünde szerint a vásárlók köre meglepően sokszínű:

Sok feleség vagy barátnő ajándékozza a férjének. De előfordul, hogy kollégának, búcsúajándékba veszik, vagy céges bulira hívnak dedikálni.

A naptár már vidéki pubokban, kávézókban, wellnesshotelekben és orvosi rendelőkben is felbukkant. Tünde csak mosolyog:

Vicces érzés, de jó látni, hogy ott vagyok az emberek mindennapjaiban.

Ha kíváncsi a részletekre és a jubileumi naptár exkluzív fotóira, a BORS oldalán megtekintheti.

Kiszel Tünde feszülősben mutatta meg magát

Nemrégiben a Budapest Central European Fashion Week idén is a fiatal influenszerek és hazai márkák bemutatóinak adott otthont. Kiszel Tünde a divathétvége egyik meglepetésvendégeként jelent meg, és ismét bizonyította, hogy időtlen stílusa kortalan.