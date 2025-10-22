Köllő Babett nem hallgat tovább – kiderült, mi zajlott a zárt ajtók mögött

Köllő Babett ritkán beszél magánéletéről, most azonban a hot! magazinnak adott interjújában kivételt tett. Elmondta, hogy hosszú éveken át tartó kapcsolatuk során férjével egy ponton komoly válságba kerültek, és felmerült bennük, hogy külön utakon folytatják.

Köllő Babett és férje újra megtanultak egymásra figyelni

Köllő Babettéknek a karantén segített, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz

„A világjárvány előtt valami megtört, és akkor úgy éreztük, muszáj, hogy az egyikünk elköltözzön otthonról, amire végül is nem került sor. Év vége volt, mi pedig hatalmas veszekedésen voltunk túl, és közel jártunk a szakításhoz. Aztán február végén jött a lezárás, nekünk pedig végre volt időnk egymásra figyelni, és megtanultuk újra meghallani a másikat” – emlékezett vissza Babett.

A színésznő szerint a közös nevetések hiánya és a mindennapi stressz vezettek oda, hogy eltávolodtak egymástól, de végül a karanténidőszak segített abban, hogy újra közelebb kerüljenek.

Bár kapcsolatuk nehéz időszakon ment keresztül, Köllő Babett és férje ma már tudatosabban figyelnek egymásra. Újra megtanulták értékelni a közös pillanatokat, és igyekeznek visszahozni a mindennapokba a humort és az őszinteséget. A színésznő szerint a legfontosabb tanulság az volt, hogy egy kapcsolatban nem a tökéletességre, hanem az egymás iránti tiszteletre és megértésre kell törekedni.

