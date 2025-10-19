Őszi divattrend: régi kedvenc tért vissza

2025. őszén újra hódít a kordbársony, amely lágyan követi a test vonalát, miközben sikkes, nőies megjelenést kölcsönöz viselőjének. Legyen szó munkáról, randevúról vagy hétvégi kávézásról, ez az anyag garantáltan minden tekintetet Önre vonz.

Újra divatba jött a kordbársony

Fotó: Pexels

Kordbársony a gardróbban: így viselje

Az idei szezonban a bőszárú nadrágok, zakók és midi szoknyák a legnépszerűbb darabok, főleg bézs, barna, zöld és pasztell árnyalatokban. Elegáns megjelenéshez tűsarkúval, laza hétvégi stílushoz oversize pulóverrel és sportcipővel érdemes kombinálni. A megfelelő kiegészítőkkel – mint sál, arany ékszer vagy bőrkabát – pedig igazán trendivé varázsolhatja szettjét.

