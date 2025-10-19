Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
kordbársony

Őszi divattrend: régi kedvenc tért vissza

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei őszi szezon nagy divatja a kordbársony, amely nemcsak eleganciát, hanem kényelmet is biztosít viselőjének. Legyen szó munkáról, randevúról vagy hétvégi sétáról, ez az anyag garantáltan minden tekintetet Önre szegez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kordbársonyőszi divatöltözködéstipp

2025. őszén újra hódít a kordbársony, amely lágyan követi a test vonalát, miközben sikkes, nőies megjelenést kölcsönöz viselőjének. Legyen szó munkáról, randevúról vagy hétvégi kávézásról, ez az anyag garantáltan minden tekintetet Önre vonz.

kordbársony
Újra divatba jött a kordbársony
Fotó: Pexels

Kordbársony a gardróbban: így viselje

Az idei szezonban a bőszárú nadrágok, zakók és midi szoknyák a legnépszerűbb darabok, főleg bézs, barna, zöld és pasztell árnyalatokban. Elegáns megjelenéshez tűsarkúval, laza hétvégi stílushoz oversize pulóverrel és sportcipővel érdemes kombinálni. A megfelelő kiegészítőkkel – mint sál, arany ékszer vagy bőrkabát – pedig igazán trendivé varázsolhatja szettjét.

Fedezze fel, hogyan teheti a kordbársonyt az őszi gardróbja sztárjává – kattintson tovább a teljes cikkért és tippekért a BORS oldalára!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!