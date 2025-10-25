Kossuth Lajos nyomára bukkant Londonban Till Atiila

Till Attila Instagram-videójában arról mesélt, hogy séta közben egy ház falán meglátta azt az emléktáblát, amely Kossuth Lajos egykori londoni tartózkodására utal. A műsorvezető megjegyezte: „A mai nap margójára: nem 56, 1848, de egy kis érdekesség. Kossuth apánk erre is járt, élt Londonban is emigrációban a forradalom után.”

A műsorvezető Notting Hillen találta meg Kossuth Lajos emléktábláját - Fotó: Bánkúti Sándor

Kossuth Lajos londoni öröksége

Bár a brit fővárosban épp zuhogott az eső, Tilla humorral viselte a helyzetet, és hozzátette: „Az idő is jó, nem?” – miközben teljesen elázott. A bejegyzés végén azt is kiemelte, hogy bár Kossuth nem az 1956-os, hanem az 1848-as forradalomhoz kötődik, különös érzés belegondolni, hogy a magyar történelem egyik ikonikus alakja egykor brit földön is menedéket talált - számol be a Bors.

Kossuth-rostélyos, Kossuth-kenyér és persze a Kossuth kifli. Részletek az Origo oldalán.