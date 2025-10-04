Nagy a baj! Kulcsár Edina kétségbeesetten keresi eltűnt családtagját

Kulcsár Edina kétségbeesve fordult követőihez a közösségi oldalán. A népszerű influenszer és modell arról számolt be, hogy eltűnt imádott kedvencük, Tigris, akinek Csepelen veszett nyoma.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina eltűnt kedvencét kutatja

Kulcsár Edina, az egykori szépségkirálynő és a bulvárvilág ismert arca szívszorító bejelentést tett: eltűnt szeretett családtagjuk, Tigris, a macska. A híresség elmondása szerint a cicus rendkívül kedves és barátságos, ezért is bíznak abban, hogy valaki hamarosan hazajuttatja őt.

Csepelen veszett nyoma a kiskedvencnek. Edina hangsúlyozta, hogy gyermekeik minden nap várják haza Tigrist, és számára is pótolhatatlan családtagot jelent. A modell, anyuka és sztár most követőihez fordult: segítséget kért a rajongóktól, hátha valaki tud információt adni a cica hollétéről.

Az influenszer hozzátette, hogy minden apró jelzés számít, hiszen Tigris nemcsak egy háziállat, hanem szeretett társ, aki az egész család szívéhez nőtt. A család reménykedik benne, hogy a kedvencet hamarosan viszontláthatják otthon.

