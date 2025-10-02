Hetek óta beteg Kulcsár Edina – követői nem úgy reagáltak, ahogy azt várnánk

Az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina Instagram-sztorijában árulta el, hogy hetek óta nem tudja folytatni rendszeres bokszedzéseit. A háromgyermekes édesanya arról beszélt, hogy a betegség teljesen leszívta az energiáit, és bár próbálna pihenni, gyerekek mellett ez szinte lehetetlen feladat - írja a BORS.hu.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina és a bokszedzések körüli találgatások

A sztár követői közül sokan aggódnak az influenszer látványos fogyása miatt, hiszen az elmúlt időszakban jóval vékonyabbnak tűnik a fotóin. Edina ugyanakkor hangsúlyozta: a kihagyott edzések és a betegség együttesen okozták a változást.

Ugyanakkor a közösségi médiában és fórumokon más vélemények is terjednek. Többen úgy gondolják, hogy nem csak a betegsége áll az edzéskihagyás hátterében. Sokan úgy vélik G.w.M Sztárboxból való kiesésének is köze van az ügyhöz. A Redditen például így kommentálták a helyzetet:

Múlt héten a Mester utca zengett tőlük, mert a Junival ott kajáltak hármasban. Akkor nem volt beteg. Kajálni be tud ülni kora délután, de pihenni nem? Hagyjuk már..

Egy másik kommentelő így vélekedett:

Tuti sérti az egóját, hogy az asszony jobb bunyós, mint ő.

Kritikák és támogatók kereszttüzében

Kulcsár Edina évek óta megosztó személyiség: minden mozdulatát nagyító alatt vizsgálják a követői és a kritikusai egyaránt. Korábban a „fogkrémes trükk” kavart nagy port, amikor az étvágy csökkentésére adott szokatlan tippet. Most pedig a betegsége, fogyása és bokszfelkészülése körül keringenek a találgatások.

Bár sok negatív komment érkezik hozzá, Kulcsár Edina továbbra is őszintén kommunikál a követőivel, és próbálja saját ritmusában folytatni az edzéseket, amikor egészségi állapota megengedi.