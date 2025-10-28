Durva plasztikai műtéten esett át a celeb, rá sem ismerni

A közösségi oldalán megosztott posztjaiban Kunu Alexandra magabiztosabb, mint valaha.

Kunu Alexandra Instagram oldalán osztotta meg, hogy mellműtétje volt

Fotó: Instagram

A kompressziós melltartós fotója arról árulkodik, hogy szépészeti beavatkozáson (mellműtéten) esett át, amit sokan az önbizalom visszaszerzésének jelképeként értelmeznek.

A követők nem győzik dicsérni, hogy mennyire „újjászületett”. A háttérben azonban továbbra is zajlanak az események: Alexandra névtelen virágcsokrokat kap, miközben volt párja, Kunu Márió és új barátnője, Czakó Emília kapcsolata látványosan kihűlt – írja a Bors. Emília eltüntette a közös képeiket, és a rajongók máris találgatnak – vajon Márió ismét közeledik gyermeke édesanyjához?

Kunu Alexandra hallgat

Egy régi dalrészlet, a Bocsáss meg újra felbukkant a neten, sokan pedig már a „Bocsáss meg 2.0”-t emlegetik, mint Márió esetleges bocsánatkérését. Kunu Alexandra mindeközben hallgat, de tettei beszédesebbek bármilyen nyilatkozatnál. A mellműtét és a friss, ragyogó megjelenés azt üzeni: erősebb, mint valaha, és készen áll egy új kezdetre – akár egyedül, akár valaki oldalán.