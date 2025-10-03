Hírlevél

Labancz Lilla

Forró pillanatok: Labancz Lilla csipkeruhája alig takart valamit

A színésznő ismét bebizonyította, hogy mindig képes magára vonzani a figyelmet. Labancz Lilla legújabb fotóján fekete csipkeruhát visel, amely egyszerre elegáns és merész – nem csoda, hogy a rajongók azonnal elárasztották a kommentmezőt.
Labancz LillaészbontóIntagram

Az Álom.net sztárja leginkább extravagáns és utazós fotóival szokta megörvendeztetni követőit, és most sem okozott csalódást. Labancz Lilla legfrissebb posztján egy testhez simuló fekete csipkeruhában látható, amely szexi szabásával és áttetsző részleteivel azonnal felforrósította a hangulatot - számol be a Bors.

Labancz Lilla
Rajongói szerint Labancz Lilla minden alkalommal túlszárnyalja önmagát. Fotó: MW archív

Labancz Lilla újra felrobbantotta a közösségi médiát

A képeken Lilla mosolya éppoly ragyogó, mint hosszú, formás lábai, amelyeket magassarkú cipőben villantott meg. A lapozható galéria végén pedig egy kacér mozdulattal zárta a sorozatot – ezzel is fokozva a rajongói lelkesedést.

Labancz Lilla nem először hívja fel magára a figyelmet merész divatválasztásaival. Az elmúlt években folyamatosan bebizonyította, hogy stílusérzéke és magabiztos kisugárzása töretlen, így nem véletlen, hogy képei rendre hatalmas figyelmet kapnak a közösségi médiában.

Ha több érdekes dolgot szeretne olvasni Labancz Lilláról, az Origo oldalán megteheti.

 

