Esküvő drámai fordulatokkal: kórházból az oltárhoz vezetett Lajsz András útja

A koktélkirály, Lajsz András és párja, Gizus hosszú hónapok várakozása után végre egybekelnek. Az esküvő előtt azonban újabb megpróbáltatás érte őket: Lajsz András egy nappal az esemény előtt ismét műtéten esett át.
Lajsz András és kedvese, Gizus története nem egy romantikus mese, hanem a kitartás és a szerelem erejének bizonyítéka.

Lajsz András
Lajsz Andrást az esküvője előtt műtötték
Fotó: Bors

A pár tavaly novemberben ismerkedett meg, és azóta közösen építik a jövőjüket. 

Az esküvőjüket először augusztusra tervezték, de Lajsz András egészségi problémái miatt el kellett halasztaniuk. Szeptember elején egy gyulladás miatt ismét műtétet hajtottak végre a mixeren, bártenderen, és bár az orvosok nem tudták megállapítani a gyulladás okát, Lajsz igyekezett mielőbb felépülni.

Lajsz András lefogyott

„Jobban vagyok már, de még gyengén. Kedden is kórházban voltam felülvizsgálaton, és csütörtökön is megyek” – árulta el a koktélkirály a Borsnak, amelynek hosszabban nyilatkozott. 
A nagy napra végül a mai napon, október 3-án kerül sor, Kismaros festői környezetében. Gizus még egy elegáns, fehér szőrmés kabátot is rendelt, hogy megvédje magát a hidegtől, míg Lajsz András esküvői öltönyét a fogyás miatt módosítani kellett.

 

 

