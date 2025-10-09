Eltűnt a nyilvánosság elől a fiatal énekesnő: most kiderült, hogy súlyos betegséggel küzd

Boldog párkapcsolatban él, és karrierje is jól alakul, mégis egy hirtelen jövő és újra-újra visszatérő betegség árnyékolja be az életét. Lil G nemrég az otthonában lett rosszul, hirtelen szédülés és heves rosszullét tört rá – írja a Bors.

Lil G életét megkeseríti a betegség.

Fotó: Lil G/Instagram

Kiderült, hogy pánikbetegséggel küzd, amely már gyermekkora óta elkíséri. Nagyon nehezen viseli és vészeli át a rohamokat.

A rohamok olyanok, mint egy szívroham. Szédülök, elveszítem a fókuszt. Nem látok, nem hallok, nem tudom észlelni a külvilágot. Ezzel egyidőben jön a borzalmas hányinger, a bal karom lezsibbad, izzad a tenyerem és fázom. Gyorsan ver a szívem, nem tudom, hol vagyok.

– írta le a rohamait Lil G, akin ilyenkor úgy érzi, hogy az életéért küzd és meg fog halni.

A betegsége miatt fel kellett függesztenie a versenyzést, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson. Pszichológus segítségével és gyógyszeres kezeléssel próbál javítani az állapotán. A terápia mellékhatásai miatt mostanában kevesebbet edz, inkább a mentális egyensúlyára figyel.

Párja, Horváth Márk mindenben támogatja, és biztonságot ad számára. Lili igyekszik tudatosabban élni, kevesebb sminket használ, és sok időt tölt két kiskutyájával. Fontosnak tartja, hogy őszintén beszéljen a problémájáról, és másokat is bátorítson a segítségkérésre.