Alig takarta valami – Liptai Claudia őszintén kitárulkozott

Új oldalát mutathatja meg a nézőknek Liptai Claudia, akit jövőre a Hogyan tudnék élni nélküled? második részében láthat a közönség. A színésznő bevallotta, korábban úgy érezte, a filmvilág nem mindig hordozta a tenyerén, ezért most különösen nagy öröm számára ez az új lehetőség – írja a Bors.

Liptai Claudia pikáns emlékeiről és korábbi filmes szerepeiről mesélt, új oldalát is megmutatva a vásznon. Fotó: Mate Krisztian

„Nyomokban tartalmazott a pályafutásom filmes szerepeket, így amikor most elhívtak a castingra, és végül megkaptam a szerepet, nagyon boldog voltam” – mesélte a Sláger FM-nek Liptai Claudia.

„Kevés ruha volt rajtam – vagy semennyi”

„Az első filmszerepem Gryllus Dorkával közös filmben volt, ahol egy gonosz szobalányt alakítottam, nem túl sok ruhában. Valahogy a legtöbb filmes munkámban kevés ruha volt rajtam, vagy anélkül voltam látható” – emlékezett vissza Liptai Claudia.

A Valami Amerika két jelenete után Herendi Gábor a Magyar vándor-ba is meghívta, később pedig feltűnt Kern András Gondolj rám! című filmjében és több külföldi produkcióban is.

Új korszak kezdődik Liptai Claudia életében

Most azonban minden másképp alakul: „Megnéztem az első részt, és bár tartottam tőle, ez a film valami egészen más. Félelmetes érzés ekkora vásznon látni magad, de már nagyon várom, hogy jövőre bemutassák a folytatást” – mondta lelkesen Liptai Claudia, aki szerint ez a szerep egy új fejezetet jelent a karrierjében.

A közel múltban több jó hírt is bejelentett.