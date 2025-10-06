Hírlevél

Trump robbantotta a diplomáciai bombát: Kuba vért ont Ukrajnában Oroszország oldalán!

Liptai Claudia

Alig takarta valami – Liptai Claudia őszintén kitárulkozott

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
A színésznő őszintén vallott régi filmes élményeiről és új mozikarrierjéről. Liptai Claudia elárulta, hogy pályája elején több filmben is kevés ruhában vagy anélkül szerepelt, most azonban egy egészen más oldalát mutathatja meg.
Új oldalát mutathatja meg a nézőknek Liptai Claudia, akit jövőre a Hogyan tudnék élni nélküled? második részében láthat a közönség. A színésznő bevallotta, korábban úgy érezte, a filmvilág nem mindig hordozta a tenyerén, ezért most különösen nagy öröm számára ez az új lehetőség – írja a Bors.

Liptai Claudia pikáns emlékeiről és korábbi filmes szerepeiről mesélt, új oldalát is megmutatva a vásznon.
Liptai Claudia pikáns emlékeiről és korábbi filmes szerepeiről mesélt, új oldalát is megmutatva a vásznon. Fotó: Mate Krisztian

„Nyomokban tartalmazott a pályafutásom filmes szerepeket, így amikor most elhívtak a castingra, és végül megkaptam a szerepet, nagyon boldog voltam” – mesélte a Sláger FM-nek Liptai Claudia.

„Kevés ruha volt rajtam – vagy semennyi”

„Az első filmszerepem Gryllus Dorkával közös filmben volt, ahol egy gonosz szobalányt alakítottam, nem túl sok ruhában. Valahogy a legtöbb filmes munkámban kevés ruha volt rajtam, vagy anélkül voltam látható” – emlékezett vissza Liptai Claudia.

A Valami Amerika két jelenete után Herendi Gábor a Magyar vándor-ba is meghívta, később pedig feltűnt Kern András Gondolj rám! című filmjében és több külföldi produkcióban is.

Új korszak kezdődik Liptai Claudia életében

Most azonban minden másképp alakul: „Megnéztem az első részt, és bár tartottam tőle, ez a film valami egészen más. Félelmetes érzés ekkora vásznon látni magad, de már nagyon várom, hogy jövőre bemutassák a folytatást” – mondta lelkesen Liptai Claudia, aki szerint ez a szerep egy új fejezetet jelent a karrierjében.

A közel múltban több jó hírt is bejelentett.

 

