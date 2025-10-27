Lola először mutatta meg kislányát, majd hihetetlen dolog történt!

Lola hosszú idő után először engedett betekintést abba az életébe, amely az utóbbi hónapokban a legnagyobb örömöt hozta számára. A boldogságát eddig diszkréten őrző énekesnő most megmutatta, milyen érzés számára az anyaság.

Lola

Fotó: Mediaworks archív

Lola kisbabája a babakocsiban szundikál

2024-ben hallhatott először a nyilvánosság Lola párjáról, akiről annyit tudni, hogy civil szakmában dolgozik, távol a reflektorfénytől. A kapcsolat azonban hamar komollyá vált: 2025 márciusában kiderült, hogy az énekesnőt eljegyezték, és boldogan mondott igent szerelmének.

Egy hónappal később újabb örömhír következett – Lola várandós lett, és kislányt hordott a szíve alatt. A születés után az énekesnő elhatározta, hogy megóvja gyermekét a nyilvánosság figyelmétől. Kislányának fejlődéséről eddig csak annyit árult el, hogy bearanyozza a mindennapjait, és anyaként megtalálta a teljes harmóniát.

Egy októberi instagramon megjelent kép alapján azonban kivételt tett.

Egy rövid videóban és néhány fotóban villantotta meg mindennapjait – köztük egy különleges képet is, amin kislánya aprócska keze látható – írja a BORS, ahol a kép is megtekinthető.

Frissítés! Rendkívüli hírek!

Azóta egy újabb képet is szélnek eresztett a szépséges énekesnő. Ezen a fotón Lola és kisbabája látható, pontosabban a csöppség lábikója.