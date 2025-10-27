Hírlevél

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Lola először mutatta meg kislányát, majd hihetetlen dolog történt!

Egy fotó, ami egyszerre megható és meglepő: a sztár, aki eddig féltve óvta családi életét, most kivételt tett. Lola ugyanis először mutatta meg kislányát, és ezzel egy pillanatra bepillantást engedett az új, boldog fejezetébe.
Lola hosszú idő után először engedett betekintést abba az életébe, amely az utóbbi hónapokban a legnagyobb örömöt hozta számára. A boldogságát eddig diszkréten őrző énekesnő most megmutatta, milyen érzés számára az anyaság.

Fotó: Mediaworks archív

Lola kisbabája a babakocsiban szundikál

2024-ben hallhatott először a nyilvánosság Lola párjáról, akiről annyit tudni, hogy civil szakmában dolgozik, távol a reflektorfénytől. A kapcsolat azonban hamar komollyá vált: 2025 márciusában kiderült, hogy az énekesnőt eljegyezték, és boldogan mondott igent szerelmének. 

Egy hónappal később újabb örömhír következett – Lola várandós lett, és kislányt hordott a szíve alatt. A születés után az énekesnő elhatározta, hogy megóvja gyermekét a nyilvánosság figyelmétől. Kislányának fejlődéséről eddig csak annyit árult el, hogy bearanyozza a mindennapjait, és anyaként megtalálta a teljes harmóniát.

Egy októberi instagramon megjelent kép alapján azonban kivételt tett.

Egy rövid videóban és néhány fotóban villantotta meg mindennapjait – köztük egy különleges képet is, amin kislánya aprócska keze látható – írja a BORS, ahol a kép is megtekinthető.

Azóta egy újabb képet is szélnek eresztett a szépséges énekesnő. Ezen a fotón Lola és kisbabája látható, pontosabban a csöppség lábikója.

 

