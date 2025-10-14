Ez súlyos: élő adásban bántalmazta kisfiát a magyar rapper

Géczi Bea és Mandula Ádám fia, Medox már sok nehézségen ment keresztül édesapja folyamatos botrányai és kábítószer-, illetve alkoholproblémái miatt – emlékeztet a Bors.

Mandula Ádám eddig is botrányairól volt ismert

Fotó: TV2

Mandula Ádám akár börtönbe is kerülhet

Mandula Ádám börtönben töltött időszaka óta többször is bizonygatta, hogy megváltozott, de cselekedetei nem erre utalnak. Úgy tűnik, a férfi most örökre elveszítette volt párja bizalmát, aki nemcsak Medoxot nem engedi többet a közelébe, hanem arra is megesküdött, hogy börtönbe juttatja Mandulát.

Mandula Ádám TikTok oldalán élőzött hétfő este, ahol nemcsak a barátnője, de kisfia is jelen volt. Az egykori rapper a felvételen láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állt, és minősíthetetlen stílusban ordibált gyermekével, aki sírva könyörgött azért, hogy aludhasson.

Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom – hangzott el az egykori rapper szájából, miközben a gyerek sírva ellenkezik. – Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet.

Mandula egy papuccsal is megdobta a kétségbeesett kisfiút, majd a kamerán kívül csattanások hallatszottak, nyilvánvalóan bántalmazás történt.

A felvételen látszott, hogy mindeközben a férfi párja is jelen volt, de nem lépett közbe, amikor az apja bántalmazta. A történtek után Mandula Ádám exe, Géczi Bea neki is külön üzent emiatt.

Milyen nő az, aki ezt hagyja végig? Hát, ne kerülj a szemem elé, te retkes k*rva, mert az, hogy ezt mind hagytad, hogy a fiammal ezt csinálja… Te utolsó sz*rházi! Legalább neked lehetne annyi eszed, hogy ezt nem hagyod, hogy egy gyereket így megalázzanak és bántsanak – írta közösségi oldalán a dühös édesanya.



Géczi Bea természetesen azonnal rohant kisfiáért, amint tudomást szerzett a történtekről, így Medox még éjszaka épségben hazakerült. Bea az ügyben a hatóságokhoz fordult, és nem hagyja, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki elküldte ezt, megtettem a jogi lépéseket! A kisfiam itt van már velem, és ez az ember soha többet nem mehet a közelébe! Nem szeretnék proliba átmenni, de tudnék nagyon szépeket írni. Te utolsó senkiházi… Azon leszek, hogy a börtönben rohadjál meg! Köszönöm a rendőröknek, hogy ilyen hamar intézkedtek! Kérlek Istenem, hogy ez az ember végre kapja meg, ami jár neki! Reméljük a börtönben is ekkora lesz a pofád! – írta Géczi Bea Instagram-oldalán éjfél körül, egy órával a live-ban történtek után.

Az egyedülálló édesanya önmagát is hibáztatja a történtekért, így Medoxtól is bocsánatot kért a nyilvánosság előtt.

Édes kicsikém, ne haragudj, hogy ezt át kellett élned! De amíg én élek, mindent megteszek azért, hogy te biztonságban legyél! Szeretlek – üzente.

Géczi Bea előző párjával, Szegedi Fecsóval is azért szakított, mert úgy érezte, két fia, Elliot és Evron nincs biztonságban az édesapjuk életvitele miatt. A szakításról az Origo is beszámolt.