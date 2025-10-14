Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Mandula Ádám

Ez súlyos: élő adásban bántalmazta kisfiát a magyar rapper

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori rapper olyat tett, amire már nincs bocsánat. Mandula Ádám élő adásban bántalmazta a saját fiát, akit végül édesanyja mentett ki a kezei közül. Géczi Bea kijelentette, hogy volt párja soha többé nem láthatja Medoxot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mandula Ádámgéczi beabántalmazás

Géczi Bea és Mandula Ádám fia, Medox már sok nehézségen ment keresztül édesapja folyamatos botrányai és kábítószer-, illetve alkoholproblémái miatt – emlékeztet a Bors

Mandula Ádám eddig is botrányairól volt ismert Fotó: TV2
Mandula Ádám eddig is botrányairól volt ismert
Fotó: TV2

Mandula Ádám akár börtönbe is kerülhet

Mandula Ádám börtönben töltött időszaka óta többször is bizonygatta, hogy megváltozott, de cselekedetei nem erre utalnak. Úgy tűnik, a férfi most örökre elveszítette volt párja bizalmát, aki nemcsak Medoxot nem engedi többet a közelébe, hanem arra is megesküdött, hogy börtönbe juttatja Mandulát. 

Mandula Ádám TikTok oldalán élőzött hétfő este, ahol nemcsak a barátnője, de kisfia is jelen volt. Az egykori rapper a felvételen láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állt, és minősíthetetlen stílusban ordibált gyermekével, aki sírva könyörgött azért, hogy aludhasson.

Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom – hangzott el az egykori rapper szájából, miközben a gyerek sírva ellenkezik. – Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet.

Mandula egy papuccsal is megdobta a kétségbeesett kisfiút, majd a kamerán kívül csattanások hallatszottak, nyilvánvalóan bántalmazás történt. 

A felvételen látszott, hogy mindeközben a férfi párja is jelen volt, de nem lépett közbe, amikor az apja bántalmazta. A történtek után Mandula Ádám exe, Géczi Bea neki is külön üzent emiatt.

Milyen nő az, aki ezt hagyja végig? Hát, ne kerülj a szemem elé, te retkes k*rva, mert az, hogy ezt mind hagytad, hogy a fiammal ezt csinálja… Te utolsó sz*rházi! Legalább neked lehetne annyi eszed, hogy ezt nem hagyod, hogy egy gyereket így megalázzanak és bántsanak – írta közösségi oldalán a dühös édesanya.


Géczi Bea természetesen azonnal rohant kisfiáért, amint tudomást szerzett a történtekről, így Medox még éjszaka épségben hazakerült. Bea az ügyben a hatóságokhoz fordult, és nem hagyja, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki elküldte ezt, megtettem a jogi lépéseket! A kisfiam itt van már velem, és ez az ember soha többet nem mehet a közelébe! Nem szeretnék proliba átmenni, de tudnék nagyon szépeket írni. Te utolsó senkiházi… Azon leszek, hogy a börtönben rohadjál meg! Köszönöm a rendőröknek, hogy ilyen hamar intézkedtek! Kérlek Istenem, hogy ez az ember végre kapja meg, ami jár neki! Reméljük a börtönben is ekkora lesz a pofád! – írta Géczi Bea Instagram-oldalán éjfél körül, egy órával a live-ban történtek után.

Az egyedülálló édesanya önmagát is hibáztatja a történtekért, így Medoxtól is bocsánatot kért a nyilvánosság előtt.

Édes kicsikém, ne haragudj, hogy ezt át kellett élned! De amíg én élek, mindent megteszek azért, hogy te biztonságban legyél! Szeretlek

– üzente.

Géczi Bea előző párjával, Szegedi Fecsóval is azért szakított, mert úgy érezte, két fia, Elliot és Evron nincs biztonságban az édesapjuk életvitele miatt. A szakításról az Origo is beszámolt. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!