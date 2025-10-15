Élő adásban bántalmazta gyermekét a magyar rapper, a sztáranyuka is megszólalt

Óriási felháborodást keltett Mandula Ádám, amikor hétfő este élő TikTok-videóban bántalmazta 8 éves gyermekét, Medoxot – írja a Bors.

Mandula Ádám törölte magát az Instagramról

Fotó: Mandula Ádám

A zenész korábban hosszú ideig nem találkozhatott fiával, mivel az édesanya, Géczi Bea megtiltotta a találkozást. Mandula Ádám a közelmúltban egy riportban büszkélkedett tiszta életével és detoxikáló programjának sikerével, de a hétfő esti események rávilágítottak, hogy a problémák továbbra is jelen vannak. A felvételen láthatóan tudatmódosító szer hatása alatt állt, miközben agresszíven kiabált és bántalmazta gyermekét, aki sírva könyörgött, hogy hagyják aludni.

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye hatalmas port kavart

Az eset hatalmas port kavart a nyilvánosságban, és sokan felháborodtak, hogy a környezetében lévők miért nem léptek fel a gyermek védelmében.

Turi Xénia, a Love Island sztárja az eset kapcsán közösségi oldalán elmondta, hogy egyszerűen elfogadhatatlan, amit Mandula Ádám tett.

„Erre nincsen mentség. Létezik felügyelt kapcsolattartás. Az ilyennek nagyon maximum azt engedném” – mondta felháborodottan a sztáranyuka.