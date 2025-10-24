Újabb csapás érte a kisfiát bántalmazó rappert

Mandula Ádám nemrégen élő adásban bántalmazta a saját fiát, akit végül édesanyja mentett ki a kezei közül. A Bors most megszólalta a szintén rapperként ismert Rugós Bekét, aki a közvéleményhez hasonlóan elítéli korábbi barátja tettét.
Mandula Ádám egyedül maradt
Rugós Beke korábban ugyan testvérévé fogadta rappertársát, és többször kihúzta a gödörből, de most már nála is betelt a pohár.
Teljes mértékben elhatárolódom nemcsak tőle, de mindenkitől, aki gyereket vagy nőt bánt. Sokszor segítettem neki, de amit most tett, arra nincs mentség. Ezzel végérvényesen befejeztem vele – jelentette ki Rugós Beke.
Beke szerint Mandula korábban tisztelettel bánt vele, de az élő adásban történt bántalmazást sem megbocsátani, sem elfelejteni nem tudja.