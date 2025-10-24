Hírlevél

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Mandula Ádám

Újabb csapás érte a kisfiát bántalmazó rappert

A rapper botrányos TikTok-videója, amelyben élő adásban bántalmazta kisfiát, hatalmas felháborodást váltott ki. Még jó barátja, Rugós Beke is elfordult Mandula Ádámtól.
Mandula Ádám nemrégen élő adásban bántalmazta a saját fiát, akit végül édesanyja mentett ki a kezei közül. A Bors most megszólalta a szintén rapperként ismert Rugós Bekét, aki a közvéleményhez hasonlóan elítéli korábbi barátja tettét. 

Mandula Ádám – Fotó: TV2
Mandula Ádám
Fotó: TV2

Mandula Ádám egyedül maradt

Rugós Beke korábban ugyan testvérévé fogadta rappertársát, és többször kihúzta a gödörből, de most már nála is betelt a pohár. 

Teljes mértékben elhatárolódom nemcsak tőle, de mindenkitől, aki gyereket vagy nőt bánt. Sokszor segítettem neki, de amit most tett, arra nincs mentség. Ezzel végérvényesen befejeztem vele – jelentette ki Rugós Beke.

Beke szerint Mandula korábban tisztelettel bánt vele, de az élő adásban történt bántalmazást sem megbocsátani, sem elfelejteni nem tudja.

 

 

