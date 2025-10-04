A színpadon éri majd a végzet, mégis fellép az énekesnő

Marcellina, a legendás énekesnő februárban ünnepelte 72. születésnapját, de továbbra is kirobbanó formában van. Miközben készül nagykoncertjére, egy régi jóslat is kísérti: állítólag tudja, mikor jön el a vég.

Riasztó jóslatot kapott Marcellina

Fotó: Marcellina/Instagram

Marcellina riasztó jóslatot kapott

Október 26-án a budapesti MOMkultban ad nagykoncertet Marcellina, ahol olyan vendégekkel lép színpadra, mint az Apostol együttes, DJ Dominique vagy Ungár Anikó. Az est látványos kezdést ígér: az énekesnő trapézon, öt méter magasan egyensúlyozva fog énekelni és szaxofonozni, miközben két légtornász és egy kórus kíséri.

Bár a koncert igazi ünnepnek ígérkezik, Marcellina nemrég sokkoló vallomást tett. Elárulta, hogy 25 éves korában egy tenyérjós azt jósolta neki: 82 évesen, a színpadon éri majd a halál. Akkoriban csak nevetett ezen, de most, hogy még mindig aktívan dolgozik és fellép, már nem tartja lehetetlennek, hogy a jóslat valóra váljon.

Az énekesnő szerint az elmúlás gondolata nem ijeszti meg. Sőt, úgy érzi, hogy a színpad az élete része, és ha a sors így akarja, akkor ott érje a vég.

További információk a BORS oldalán.