Hatalmas fordulat: megszavazták a Megasztár vigaszágasát!

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása különleges pillanatokat tartogatott a rajongóknak: a stúdióban a Megasztár mentorai és a versenyzők is együtt léptek színpadra. A versenyzők közül Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő reménykedhetett abban, hogy bekerülhet a döntős mezőnybe, mint tizenharmadik versenyző - számol be a Bors.

A Sztárban Sztár All Stars adásában hirdették ki a Megasztár 13. versenyzőjét

Fotó: Bors

Nézők döntöttek a Megasztár 13. versenyzőjéről

A közönségszavazás végül eldöntötte a sorsukat: a legtöbb voksot Szabó Kamilla, Tóth Gabi mentoráltja kapta, így ő csatlakozhat a Megasztár versenyzőihez. A fiatal énekesnő korábban már nagy figyelmet keltett erőteljes hangjával és színpadi kisugárzásával, most pedig újra lehetőséget kapott, hogy bizonyítson a tehetségkutató színpadán.

A Megasztár idei évada ezzel végleg kialakult, a verseny tovább folytatódik a 13 énekessel, akik közül csak egy viheti haza a győzelmet.

