Rendkívüli

Kós Hubert 100 méter háton is világcsúcsot úszott

Megasztár 2025

Könnyek és feszültség a Megasztárban – megvannak az első kiesők

Tomboltak az érzelmek a színpadon és a nézőtéren is. A Megasztár első élő adása nem várt fordulatokat hozott, amikor három énekes is búcsúzni kényszerült a legújabb évad nyitóshow-jában.
Megasztár 2025Herceg Erikazsűriénekes

A Megasztár 2025 első élő adása szombat este zajlott le, és máris mindenkit emlékeztetett arra, miért ez az ország egyik legizgalmasabb versenye.

Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt.
Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika és Marics Peti a Megasztár zsűrijében
Fotó: Bors

A Megasztár 2025 első élő show-ja tehát rögtön három kiesőt hozott

A Megasztár új évada soha nem látott téttel indult: a győztes 40 millió forintot vihet haza. Nem csoda, hogy több ezren jelentkeztek, de végül csak 13 tehetség juthatott el az élő show-ig. A színpadra lépő énekesek közül már az első adásban hárman estek ki – a nézők és a zsűri döntése alapján.

A szombati estén a legkevesebb szavazatot Anami kapta, így ő távozott elsőként. Ezután Balogh Rikárdónak kellett búcsúznia, majd a zsűrinek kellett döntenie Krisztofer és Constance sorsáról. A döntetlen miatt végül a közönség szava döntött: a harmadik kieső Balogh Krisztofer lett.

Kökény Lali, Lengyel Johanna és Bíró Csongor viszont csillagot kaptak, így biztosan ott lesznek a következő fordulóban – írja a BORS.

 

