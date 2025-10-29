Kiderült, ki nyeri a Megasztárt? Ezt önnek is látnia kell!

A Megasztár idei évada hatalmas izgalmakat hozott, hiszen már az első élő show-ban három tehetség búcsúzni kényszerült. A TV2 műsorában tíz versenyző maradt versenyben az év hangja címért és a 40 millió forintos fődíjért. A Bors azonban megkereste Lénárt Évit, az ország jósnőjét, aki szerint a győztes kiléte már most megjósolható – írja a Bors.

Jánoki Márió — a jósnő szerint ő lehet a Megasztár győztese

Fotó: Bors

A jósnő szerint Jánoki Márió nyeri a Megasztárt

Lénárt Évi parapszichológus és jósnő a Borsnak elmondta, idén is férfi versenyző fogja megnyerni a tehetségkutatót. Szerinte Jánoki Márió a legnagyobb esélyes a győzelemre — az énekes már most rengeteg rajongót szerzett tehetségével és megható történetével.

Márió születése óta vak, de a zene gyerekkora óta az élete része. Édesanyja elárulta, hogy koraszülöttsége miatt, orvosi figyelmetlenség következtében veszítette el látását. Ennek ellenére Jánoki Márió mára a színpadon bizonyít, és a nézők szerint is az egyik leginspirálóbb előadó a Megasztár történetében.

Ha lemaradt az első élő adásról, itt megtudhatja, kik búcsúztak a Megasztárból!