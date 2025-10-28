Szívfájdalom gyötri Marics Petit

A Megasztár új évadának egyik legnagyobb meglepetése Marics Peti csapata, amely az első élő adásban máris hatalmas sikert aratott.

Marics Peti csapata a Megasztárban

Fotó: Gáll Regina Adrienn

A mentor tanítványai – P.Y.F.U., Lengyel Johanna és Bíró Csongor Vitéz – lendületes, magabiztos produkciókkal bizonyították, hogy méltók a bizalomra.

Marics nem is titkolta büszkeségét: úgy érzi, jól választott, és elégedett azzal, ahogy a versenyzői fejlődnek a Megasztárban. Szerinte a sikerhez nemcsak tehetség, hanem a helyes döntések és az emberi kapcsolatok is kellenek, ezért mentorálás közben mindig odafigyel arra, hogy a fiatal énekesek emberileg is megerősödjenek – írja a Bors.

Nem minden a Megasztár

Azonban Marics Peti élete nemcsak a Megasztárból áll. Az énekes nyíltan beszélt arról, hogy hiába a szakmai sikerek és a népszerűség, azért a lelke mélyén ott bujkál egy nagy szívfájdalom. „Nagyon örülnék, ha az AS Romának is így menne” – jegyezte meg keserédesen, utalva kedvenc focicsapatára, amely hosszú idő, évtizedek után végre esélyes az olasz bajnoki címre, a scudettóra. És talán arra is utalt, hogy az életben nem mindig minden sikerül úgy, ahogy szeretnénk. A mondat egyszerre volt vicces és őszinte pillanat, amelyből kiderült: a reflektorok mögött Marics Peti is esendő ember, aki küzd a saját érzéseivel.