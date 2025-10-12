Sokk a Megasztárban! Pánikrohamot kapott a versenyző

A Megasztár középdöntője szombat este szívszorító pillanatokat hozott: a 17 éves Mikes Zsüliett és a 20 éves Németh Vanda párbajban mérték össze tudásukat Marics Peti csapatában. Bár Zsüliett magabiztosan kezdett, a produkció közben elfelejtette a dalszöveget — ugyanúgy, mint a tavalyi évadban. A fiatal énekesnő teljesen összeomlott, és a döntés után a stúdió mosdójában zokogva találtak rá – írja a Bors.

Mikes Zsüliett a Megasztár stúdiójában kapott pánikrohamot – Herceg Erika a vécében talált rá, miközben sírt

Fotó: Bors

Összeomlás és pánikroham a Megasztár színfalai mögött

A verseny egyik legfeszültebb pillanatában Marics Peti döntése Németh Vanda javára dőlt el, ami végleg összetörte Zsüliettet. „Izgultam, túlgondoltam, és ez ráment a produkcióra” – vallotta be a könnyeivel küszködve.

Miután meghallotta, hogy kiesett, Zsüliett szó nélkül levonult a színpadról, majd a vécébe rohant. Herceg Erika azonnal utána ment, mert hallotta, hogy a fiatal lány nem kap levegőt.

„Be kellett mennem hozzá, mert folyamatosan azt mondogatta, hogy nem kap levegőt, pánikrohamot kapott a kislány” – mondta később Erika a zsűritársainak.

Zsüli végül sírva távozott a stúdióból azzal a mondattal:

„Soha többé nem fogok jelentkezni a Megasztárba.”

A jelenet azonnal vírusszerűen terjedt a közösségi médiában, és rengeteg néző fejezte ki együttérzését a tehetséges fiatal versenyző felé.

A versenytársa még a fellépés előtt lett rosszul — erről az Origo is beszámolt.