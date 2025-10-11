Megasztár-dráma: rosszul lett az énekesnő

A Megasztár középdöntőjének várható izgalmairól Németh Beáta és Németh Vanda meséltek a Mokkában. Ritka, hogy anya és lánya egyszerre jut tovább a zsűri döntése alapján, de most ez is megtörtént – írja a Bors.

Németh Beáta és Németh Vanda a Megasztár középdöntőjében — az anya-lánya páros történelmet írhat. Fotó:TV2

Tavaly Vanda már megpróbálta meghódítani a színpadot, idén pedig újra nekifutott — és sikerrel járt. Ezúttal Marics Peti mentorálja őt, míg édesanyja, Bea Herceg Erikától kapott lehetőséget.

A tehetségkutatóban nem gyakori, hogy generációk egymás ellen versenyeznek.

„Mi nem riválisként állunk hozzá — mindketten imádunk énekelni, ez közös bennünk” – mondta Németh Beáta, aki tavaly még csak kísérőként volt jelen lánya mellett, de idén már maga is mikrofont ragadott.

Németh Vanda rosszul lett, de folytathatja a Megasztárt

Vanda bevallotta, hogy rosszul érezte magát a fellépés előtt, és emiatt nem tudott annyit nyújtani, amennyit szeretett volna. „Nagy pillanatot akartam okozni, de egyszerűen nem voltam jól” – mondta a fiatal énekesnő.

Édesanyja szerint a hosszú forgatási nap és a stressz is közrejátszhatott. „Nem a legjobb pillanatban kellett énekelnie” – tette hozzá Bea.

A nehéz pillanatok ellenére mindketten továbbjutottak, és bizakodva tekintenek a folytatás elé. „Most az a cél, hogy többet mutassunk magunkból, és lelkileg is összeszedjük magunkat” – árulta el Németh Beáta.

„Nem a győzelem a lényeg, hanem az, hogy önmagadat add”

A tapasztaltabb énekesnő úgy véli, hogy a Megasztár legfontosabb üzenete a hitelesség. „Meg kell nyerni a közönséget, hogy együttérezzen veled. Az időzítés is sokat számít, de a legfontosabb, hogy önmagát adja az ember” – fogalmazott.

A Megasztár középdöntőjében hamarosan újabb meglepetések várhatóak — ahogy Vanda fogalmazott: „valamilyen meglepetésfeladatra készülünk, és most jön el az idő, hogy igazán megmutassuk magunkat.”

A közelmúltban könnyekkel zárult a válogató.