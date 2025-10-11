Hírlevél

Rendkívüli

Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

Tóth Gabi

Botrány történt a Megasztárban, Tóth Gabi teljesen kiborult

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Váratlan dráma borzolta a kedélyeket a tehetségkutatóban. A Megasztár új adásában Tóth Gabi döbbenten szembesült azzal, hogy nem emlékszik az egyik versenyzőjére. A helyzet gyorsan kínos vitává fajult, és a középdöntőben minden eddiginél nagyobb feszültség alakult ki.
Tóth GabiMegasztrárSzépréthy Roland

A Megasztár 2025-ös évadának középdöntője nem várt fordulatot hozott: Tóth Gabi teljesen ledöbbent, amikor szembesült azzal, hogy egyik továbbjutója egy idős versenyző, akire egyáltalán nem emlékezett. A népszerű énekesnő értetlenül állt a helyzet előtt, és a kamerák előtt fakadt ki: hogyan kerülhetett az illető az ő csapatába - számol be a Bors.

Szépréthy Roli döntése kavarta fel az állóvizet a Megasztár színpadán
Fotó: Bors

Megasztár középdöntő: váratlan fordulat Tóth Gabi csapatában

A Megasztár zsűrije – köztük Marics Peti is – hasonlóan meglepődtek, hiszen emlékeik szerint a „Zoltán bácsi” néven emlegetett férfi már korábban kiesett. Az idős versenyző azonban magabiztosan állt színpadra, és ekkor derült ki a háttérsztori: Szépréthy Roli egy korábbi válogató után saját hatáskörben vette vissza őt Gabi csapatába, az énekesnő tudta nélkül.

