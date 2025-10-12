Hírlevél

Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Megyeri Csillla

Senki sem vette észre elsőre – a képen ott a válasz Megyeri Csilla titkára

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Megyeri Csilla és párja, az olasz Nicola Sarcia a hétvégén babaváró bulit tartottak. A meghitt esemény során azonban – talán akaratlanul – egy fotó mindent elárult. A képen látható részletből a rajongók szerint kiderült a baba neme, így Megyeri Csilla titka már nem is annyira titok.
Megyeri Csilllakisbabalány

A hatodik hónapban járó Megyeri Csilla és kedvese, Nicola Sarcia igazi örömünnepet tartottak hétvégén. A babaváró bulit vidám hangulat és megható pillanatok kísérték – ám az esemény után a közösségi oldalakra feltöltött fotók kisebb vihart kavartak – számol be a Bors.

Megyeri Csilla
Megyeri Csilla babaváró buliján egy rózsaszín részlet árulta el a titkot
Fotó: Mediaworks archív

A szemfüles rajongók ugyanis kiszúrtak valamit a háttérben: egy rózsaszín konfettit, amely a fűben hevert. Ez a részlet sokak szerint egyértelmű jele annak, hogy a sztárpár kislányt vár.

A rajongók szerint Megyeri Csilla kislányt vár

Bár Csilla korábban azt nyilatkozta, hogy még nem akarják nyilvánosságra hozni a baba nemét, a követők úgy vélik, a fotó mindent elárult. A közösségi oldalak kommentjei szerint „nem véletlenül esett le az a rózsaszín konfetti”, így a titok gyakorlatilag napvilágra került. A műsorvezető korábban azt is elárulta, hogy az édes ízeket különösen kívánja mostanában, ami szerinte „árulkodó jel lehet” – és most már úgy tűnik, valóban az is volt.

A 20. heti ultrahangon már túl van, és minden rendben zajlik. „Hála Istennek semmiféle probléma nem lépett fel ezidáig, és reméljük, hogy nem is fog. Jó arc a bébi is a pocimban” – írta közösségi oldalán.

Olyat mutatott a magyar műsorvezető, amitől elakadt a lélegzetünk. Részletek az Origo oldalán.

Kislànya lesz Megyeri Csillának
by u/Mindless-Wave8947 in talk_hunfluencers

 

