Senki sem vette észre elsőre – a képen ott a válasz Megyeri Csilla titkára

A hatodik hónapban járó Megyeri Csilla és kedvese, Nicola Sarcia igazi örömünnepet tartottak hétvégén. A babaváró bulit vidám hangulat és megható pillanatok kísérték – ám az esemény után a közösségi oldalakra feltöltött fotók kisebb vihart kavartak – számol be a Bors.

Megyeri Csilla babaváró buliján egy rózsaszín részlet árulta el a titkot

A szemfüles rajongók ugyanis kiszúrtak valamit a háttérben: egy rózsaszín konfettit, amely a fűben hevert. Ez a részlet sokak szerint egyértelmű jele annak, hogy a sztárpár kislányt vár.

A rajongók szerint Megyeri Csilla kislányt vár

Bár Csilla korábban azt nyilatkozta, hogy még nem akarják nyilvánosságra hozni a baba nemét, a követők úgy vélik, a fotó mindent elárult. A közösségi oldalak kommentjei szerint „nem véletlenül esett le az a rózsaszín konfetti”, így a titok gyakorlatilag napvilágra került. A műsorvezető korábban azt is elárulta, hogy az édes ízeket különösen kívánja mostanában, ami szerinte „árulkodó jel lehet” – és most már úgy tűnik, valóban az is volt.

A 20. heti ultrahangon már túl van, és minden rendben zajlik. „Hála Istennek semmiféle probléma nem lépett fel ezidáig, és reméljük, hogy nem is fog. Jó arc a bébi is a pocimban” – írta közösségi oldalán.