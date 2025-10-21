Elolvadt az internet — ilyen édes videót még nem láttunk Mészáros Norinától!

Mészáros Norina legújabb Instagram-bejegyzésében kislányával, Rebekával látható egy meghitt pillanatban. Az anya-lánya duó ölelkezős videója hatalmas sikert aratott, és a rajongók szerint ritkán látni ilyen tiszta szeretetet a közösségi médiában. „Az élet legszebb és legnehezebb kalandja” — írta a poszt alá Norina, utalva arra, milyen mély érzelmek kísérik a mindennapokat – írja a Bors.

Mészáros Norina szerint az élet legszebb és legnehezebb kalandja az anyaság. Fotó: Szabolcs László

Mészáros Norina és kislánya között különleges a kötelék

A fiatal anyuka korábban már őszintén beszélt arról, hogy a mindennapokban akadnak nehezebb pillanatok, de a szeretet mindig felülír mindent. „Vannak harcok, de vannak varázslatos békeidők is” — írta korábban. Mostani videója pedig tökéletesen megmutatja, milyen mély a kapcsolat közte és gyermeke között.

A közelmúltban a fájdalomtól összeesett, és mentőt kellett hozzá hívni.