Metzker Viktória formás mellei minden tekintetet a képernyőre szegeznek

A lemezlovas ezúttal egy vadító, leopárdmintás bikiniben, búvármaszkkal és pipával pózolva mutatta meg tökéletes alakját. Metzker Viktória formás mellein minden tekintet megakad – írja a Bors.

Metzker Viktória mellbedobással hódít.

Fotó: Metzker Viktória/Instagram

A kommentmező percek alatt megtelt bókokkal, sokan a „világ legszexibb nőjének” nevezték a gyönyörű DJ-t. Mások szerint Viki még búvárfelszerelésben is ellenállhatatlan – amit a fotók láttán nehéz lenne vitatni. A nyaralás minden pillanata forróbb, mint a ciprusi nap, és a képek alapján úgy tűnik, a lemezlovas pontosan tudja, hogyan tartsa lázban rajongóit.