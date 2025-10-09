Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Metzker Viktória

Metzker Viktória formás mellei minden tekintetet a képernyőre szegeznek

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dögös DJ ismét felperzselte a közösségi oldalakat legújabb nyaralós képeivel. Metzker Viktória és férje, a rapperként ismert BSW Gaben Cipruson pihennek, de a vakáció inkább egy forró fotózásra emlékeztet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Metzker Viktóriacicikbikinis fotószexi

A lemezlovas ezúttal egy vadító, leopárdmintás bikiniben, búvármaszkkal és pipával pózolva mutatta meg tökéletes alakját. Metzker Viktória formás mellein minden tekintet megakad írja a Bors.

Metzker Viktória
Metzker Viktória mellbedobással hódít.
Fotó: Metzker Viktória/Instagram

A kommentmező percek alatt megtelt bókokkal, sokan a „világ legszexibb nőjének” nevezték a gyönyörű DJ-t. Mások szerint Viki még búvárfelszerelésben is ellenállhatatlan – amit a fotók láttán nehéz lenne vitatni. A nyaralás minden pillanata forróbb, mint a ciprusi nap, és a képek alapján úgy tűnik, a lemezlovas pontosan tudja, hogyan tartsa lázban rajongóit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!