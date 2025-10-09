Metzker Viktória formás mellei minden tekintetet a képernyőre szegeznek

A dögös DJ ismét felperzselte a közösségi oldalakat legújabb nyaralós képeivel. Metzker Viktória és férje, a rapperként ismert BSW Gaben Cipruson pihennek, de a vakáció inkább egy forró fotózásra emlékeztet.
A lemezlovas ezúttal egy vadító, leopárdmintás bikiniben, búvármaszkkal és pipával pózolva mutatta meg tökéletes alakját. Metzker Viktória formás mellein minden tekintet megakad – írja a Bors.
A kommentmező percek alatt megtelt bókokkal, sokan a „világ legszexibb nőjének” nevezték a gyönyörű DJ-t. Mások szerint Viki még búvárfelszerelésben is ellenállhatatlan – amit a fotók láttán nehéz lenne vitatni. A nyaralás minden pillanata forróbb, mint a ciprusi nap, és a képek alapján úgy tűnik, a lemezlovas pontosan tudja, hogyan tartsa lázban rajongóit.
