Kínos, meztelen videót mutatott meg Hódi Pamela

A videót a Redditen posztolták, a leírás szerint a felvételen nem más, mint Hódi Pamela férje, Tóth Bence szerepel – meztelenül.

Meztelen videó - Hódi Pamela még tavaly készítette az intimre sikeredett felvételt

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Meztelen érzelmek

A rajongók egyelőre találgatják, hogy szándékosan, vagy véletlenül maradt-e benne a videóban a párja, annyi bizonyos, hogy akkor még rendben volt a kapcsolatuk.

A Bors cikke ugyanis kitér arra is, hogy

Hódi Pamela és exfocista párja kapcsolatának vége,

a celeb már a gyűrűt sem hordja. Megkeresték az érintettet is, de ő sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánta a lap értesüleseit – tehát nagy valószínűséggel a szerelemnek múlnia kellett.

A felvételről a lap azt írja, Hódi Pamela egy üdítőt reklámoz benne, a videó teljesen ártalmatlanul indul, majd az egyik jelenetben hirtelen felbukkan Hódi kedvese, Tóth Bence, méghozzá egy ablakban állva, anyaszült meztelenül.

Itt a kép: