Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Hódi Pamela

Kínos, meztelen videót mutatott meg Hódi Pamela

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyelőre a rajongók is csak találgatják, hogy szándékosan vagy véletlenül tette közzé a meztelen videót Hódi Pamela.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hódi PamelaTóth Bencefotó

A videót a Redditen posztolták, a leírás szerint a felvételen nem más, mint Hódi Pamela férje, Tóth Bence szerepel – meztelenül. 

Meztelen videót tett közzé Hódi Pamela
Meztelen videó - Hódi Pamela még tavaly készítette az intimre sikeredett felvételt 
Fotó: Máté Krisztián/Bors

Meztelen érzelmek 

A rajongók egyelőre találgatják, hogy szándékosan, vagy véletlenül maradt-e benne a videóban a párja, annyi bizonyos, hogy akkor még rendben volt a kapcsolatuk. 

A Bors cikke ugyanis kitér arra is, hogy

 Hódi Pamela és exfocista párja kapcsolatának vége, 

a celeb már a gyűrűt sem hordja. Megkeresték az érintettet is, de ő sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánta a lap értesüleseit – tehát nagy valószínűséggel a szerelemnek múlnia kellett. 

A felvételről a lap azt írja, Hódi Pamela egy üdítőt reklámoz benne, a videó teljesen ártalmatlanul indul, majd az egyik jelenetben hirtelen felbukkan Hódi kedvese, Tóth Bence, méghozzá egy ablakban állva, anyaszült meztelenül. 

Itt a kép: 

@hodipamela
by u/SirNo7515 in talk_hunfluencers

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!