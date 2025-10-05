Mihályfi Luca őszintén beszélt a bántalmazó kapcsolatáról és Hegyes Berciről

A Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb epizódjában a fiatal énekesnő őszintén beszélt múltja sötétebb fejezeteiről. Mihályfi Luca elmondta, korábban kétszer is elnyomó, bántalmazó kapcsolatba került, de ma már békében és boldogságban él új párjával, a táncos Hegyes Bercivel.
A Hajdú Péter által vezetett interjúban a nézők egy másik oldalát ismerhették meg a fiatal énekesnőnek. Mihályfi Luca elmondta, hogy első komoly kapcsolata egy hét hónapos, bántalmazó viszony volt, amelyben szinte teljesen elveszítette önmagát.
Megtapasztaltam olyasmit, ami nem volt egészséges
– mondta, hozzátéve, hogy volt partnerei nárcisztikus személyiségűek voltak, és idővel teljesen felemésztették a lelkét.
A beszélgetés során azt is elárulta, hogy másodjára már gyorsabban felismerte a figyelmeztető jeleket, és tudta, ideje szabadulni a mérgező kapcsolatból. Az énekesnő szerint ezek az élmények megtanították arra, hogyan védje meg magát.
A múlt nehézségei után az élet új fejezetet nyitott számára. Mihályfi Luca a Dancing with the Stars forgatásán találkozott Hegyes Bercivel, aki nemcsak táncba vitte, hanem a szívét is elrabolta. Az énekesnő elmondása szerint a profi táncos az első ember, aki mellett biztonságban érzi magát.
