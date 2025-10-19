Miló Viki szívszorító vallomása – gyerekkori bántalmazásának részleteiről beszélt

Az egykori ökölvívó-világbajnok nyíltan beszélt arról, amit sokan sosem mernek kimondani. Miló Viki elmondta, hogy tinédzserként egy felnőtt férfi zaklatta. Viki szerint ez a múltbeli trauma még mindig kísérti – írja a Bors.

Miló Viki a kamerák előtt beszélt gyermekkori traumájáról.

Fotó: TV2

Miló Viki vallomása mély sebeket tépett fel másokból is

Könnyek között vallott a sérelmekről:

14-15 éves lehettem… ez a bácsi megölelt, nagyon-nagyon szorosan húzott magához, és éreztem, hogy elindult benne a vonzalom.

Hiába kérte, hogy engedjék el, a férfi nem tette, és ez az élmény mély nyomot hagyott benne. A múltbeli tehetetlenség érzése úgy érezt, most az esküvő kapcsán is visszatért.Vallomása a műsorban mélyen megérintette a többi szereplőt, különösen Tigyi Kárment, aki sírva hallgatta végig a történetet. Később közösségi oldalán elárulta, miért hatott rá ennyire Miló Viki vallomása: ő maga is átélt hasonló bántalmazást. Videójában elmondta: „Én sem szólaltam meg, amikor meg kellett volna, és ki kellett volna állnom saját magamért.” Hozzátette, hogy szülőként mennyire fontos odafigyelni a gyerekekre, mert sokan nem mernek szólni, amikor baj van.

Kármen szerint az áldozatok gyakran éveken át hordozzák a lelki sebeket, és "magunkat hibáztatjuk folyamatosan, pedig nem mi vagyunk a hibásak." Arra biztat mindenkit, aki hasonló helyzetbe kerül, hogy ne hallgasson:

Ha bárki áldozattá válik, szóljon és kérjen segítséget, amint tud.

Mindkét nő példát mutatott azzal, hogy őszintén beszélt a múltjáról, ezzel bátorságot adva másoknak is, akik hasonló fájdalmakat cipelnek. A műsor ezzel nemcsak drámát, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetített: a bántalmazásról beszélni kell, mert csak így kezdődhet el a gyógyulás.