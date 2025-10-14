Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij mindent bevállal a pusztító fegyverekért – úgy pitizik Trumpnak, mint egy kiskutya

Miló Viki

Teljes volt a képzavar: őrült dolgokat hittek Miló Viki kutyáiról

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Amikor a TV2 bejelentette a Házasság első látásra negyedik évadának szereplőit, sokan megdöbbentek a névsoron. Miló Viki neve különösen nagy meglepetést okozott, hiszen a többszörös karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok eddig inkább sporteredményeiről volt ismert, nem pedig szerelmi kalandjairól.
Miló Vikikutyabarátházasság

A 47 éves sportoló most mégis úgy döntött, hogy a műsor keretében, egy „vakházasságban” próbál szerelmet találni. Miló Viki lépése nemcsak a nézőket, hanem a barátait is teljesen váratlanul érte – sőt, elsőre el sem hitték, hogy valóban ő készül férjhez menni írja a Bors.

Miló Viki
Miló Viki szerint félnek tőle a férfiak.
Fotó: Instagram 

Mindenki azt hitte Miló Viki kutyái házasodnak össze!

Amikor a bajnoknő átadta az esküvői meghívókat, a barátai azt hitték, hogy a kutyái házasodnak össze. A meghívón ugyanis csupán annyi állt: „wedding”, mellette két egymásba fonódó gyűrű, így mindenki azt gondolta, újabb kutyás eseményre készül. Viki évek óta szenvedélyes állatbarát, több csivavát is nevel, köztük világbajnokokat is. 

Barátai szerint teljes volt a képzavar, amikor rájöttek, hogy ezúttal nem az ebek, hanem Viki megy férjhez. 

A műsorban Janicsek Attila lett a párja, akivel az oltárnál találkoztak először. Most mindenki arra kíváncsi, vajon kibontakozik-e köztük az igazi szerelem, vagy a házasság csak a képernyőn működik. Miló Viki bátor lépése bizonyítja, hogy soha nem késő újrakezdeni, és a legváratlanabb helyzetekben is rátalálhat a boldogság.

Miló Viki: „A párok nem beszélnek a szexről, ezért mennek tönkre a kapcsolatok”

Miló Viki korábban őszintén beszélt arról, miért csalódott a férfiakban és a párkapcsolatokban. Úgy véli, sok kapcsolat azért fullad kudarcba, mert a felek nem mernek őszintén beszélni a szexről és a vágyaikról. A sportolónő szerint óriási problémát jelent, hogy a legtöbben elhallgatják, mit szeretnének, pedig ez alapvető lenne a harmónia megőrzéséhez.

 

