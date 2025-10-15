Hírlevél

Miló Viki

Hihetetlen, kik jelentek meg Miló Viki nagy napján!

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
A 47 éves világbajnok ökölvívó Miló Viki életének egyik legkülönlegesebb napját élte át, amikor kimondta a boldogító igent. A Házasság első látásra szakértőinek segítségével találta meg párját, és az esküvőjük minden képzeletet felülmúlt. Miló Viki esküvője teli volt meghatottsággal, nevetéssel és felejthetetlen meglepetésekkel.
Miló Vikiesküvősztárvendég

Miló Viki nem a hagyományos utat választotta a szerelemben: a Házasság első látásra című műsorban bízta a sorsát a szakértőkre. A döntés kockázatosnak tűnt, de végül meghozta a legnagyobb ajándékot – egy olyan társat, akivel valódi harmóniát talált. A ceremónia pillanatai pedig egyszerre voltak meghatóak és lenyűgözőek.

Miló Viki
Miló Viki és Janicsek Attila mosolyogva mondták ki az igent
Fotó: TV2/Bors

Miló Viki mesébe illő esküvője mindenkit elvarázsolt

Az esküvőn a vőlegény, Janicsek Attila is nehezen hitte el, mi történik vele. Amikor kiderült, hogy Bebe a menyasszony tanúja, már sejtette, nem mindennapi hölgyet fog elvenni. A vendégseregben ott volt több ismert arc is, köztük Nagy Ő Edina, VV Piros és Horányi Juli.

A pár az igenek után két fehér galamb elengedésével pecsételte meg házasságát, majd fotózásra vonultak, ahol Viki a sportos múltjára utalva egy pár bokszkesztyűvel is pózolt. Az este azonban még ekkor sem ért véget: Bebe és Viki unokatestvére, Tamás közösen adtak elő egy dalt az ifjú párnak, amivel az egész násznépet meghatották.

További fotók Miló Viki esküvőjéről a Bors oldalán tekinthetők meg.

Teljes volt a képzavar: őrült dolgokat hittek Miló Viki kutyáiról. Részletek az Origo oldalán.

 

