Hihetetlen, kik jelentek meg Miló Viki nagy napján!

Miló Viki nem a hagyományos utat választotta a szerelemben: a Házasság első látásra című műsorban bízta a sorsát a szakértőkre. A döntés kockázatosnak tűnt, de végül meghozta a legnagyobb ajándékot – egy olyan társat, akivel valódi harmóniát talált. A ceremónia pillanatai pedig egyszerre voltak meghatóak és lenyűgözőek.

Miló Viki és Janicsek Attila mosolyogva mondták ki az igent

Fotó: TV2/Bors

Miló Viki mesébe illő esküvője mindenkit elvarázsolt

Az esküvőn a vőlegény, Janicsek Attila is nehezen hitte el, mi történik vele. Amikor kiderült, hogy Bebe a menyasszony tanúja, már sejtette, nem mindennapi hölgyet fog elvenni. A vendégseregben ott volt több ismert arc is, köztük Nagy Ő Edina, VV Piros és Horányi Juli.

A pár az igenek után két fehér galamb elengedésével pecsételte meg házasságát, majd fotózásra vonultak, ahol Viki a sportos múltjára utalva egy pár bokszkesztyűvel is pózolt. Az este azonban még ekkor sem ért véget: Bebe és Viki unokatestvére, Tamás közösen adtak elő egy dalt az ifjú párnak, amivel az egész násznépet meghatották.

