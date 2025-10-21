Hírlevél

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

Miló Viki

Megrázó jelenet: Miló Viki rosszul lett a Házasság első látásra adásában!

Már javában zajlik a Házasság első látásra új évada, és a nézők most is feszült figyelemmel követik a párosok történetét. A legtöbb beszélgetést egyértelműen Miló Viki és férje, Janicsek Attila keltették, akik kapcsolatukat komoly érzelmi hullámvölgyek között próbálják építeni.
Már zajlik a Házasság első látásra legújabb évada, és a nézők figyelme most Miló Viki és férje, Janicsek Attila körül forog. A világbajnok ökölvívó már a műsor eleje óta zárkózott, most pedig kiderült, miért: fiatalon zaklatás áldozata volt - tájékoztat a BORS.

A Házasság első látásra Janicsek Attila és Miló Viki számára mesebelinek indult, de a nászúton már nyoma sincs a jó hangulatnak.
Könnyek és gyomorgörcs: Miló Viki nehéz pillanatai a tévéképernyőn!
Miló Viki nehéz pillanatai a kamerák előtt

A műsor pszichológusai egy bizalomerősítő feladatot adtak a párnak: egymás mozdulatait kellett lekövetniük, anélkül hogy megérintenék egymást. Viki azonban már az elején rosszul lett.

Rögtön lefagytam, gyomorgörcsöm és hányingerem lett

– vallotta be könnyeivel küszködve.

A jelenet megrázta a nézőket, akik sorra üzenték neki: 

Viki, veled vagyunk!

A teljes történetet, és a megható nyilatkozatot a BORS.hu oldalán olvashatja el. 

 

