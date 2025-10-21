Megrázó jelenet: Miló Viki rosszul lett a Házasság első látásra adásában!

Már zajlik a Házasság első látásra legújabb évada, és a nézők figyelme most Miló Viki és férje, Janicsek Attila körül forog. A világbajnok ökölvívó már a műsor eleje óta zárkózott, most pedig kiderült, miért: fiatalon zaklatás áldozata volt - tájékoztat a BORS.
Miló Viki nehéz pillanatai a kamerák előtt
A műsor pszichológusai egy bizalomerősítő feladatot adtak a párnak: egymás mozdulatait kellett lekövetniük, anélkül hogy megérintenék egymást. Viki azonban már az elején rosszul lett.
Rögtön lefagytam, gyomorgörcsöm és hányingerem lett
– vallotta be könnyeivel küszködve.
A jelenet megrázta a nézőket, akik sorra üzenték neki:
Viki, veled vagyunk!
A teljes történetet, és a megható nyilatkozatot a BORS.hu oldalán olvashatja el.