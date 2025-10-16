A Házasság első látásra új évadának nézői hatalmas izgalommal követték, ahogy Miló Viki, a világbajnok ökölvívó oltár elé állt. A sportoló életében ez mérföldkő: nemcsak először ment férjhez, hanem először költözött össze egy férfival. Bár a nagy napon úgy tűnt, a szakértők jól párosították őt Janicsek Attilával, a nászút első napja valóságos rémálommá változott – írja a Bors.

A Házasság első látásra Janicsek Attila és Miló Viki számára mesebelinek indult, de a nászúton már nyoma sincs a jó hangulatnak.

Fotó: TV2

A romantikusnak tervezett közös utazásnak már az elején elmérgesedett a helyzet az újdonsült házasok között. A sztár szerint párja túl gyorsan próbál közel kerülni hozzá, míg Attila nem tudja kezelni felesége erős személyiségét és függetlenségét.

„Nem szeretném, ha az önérzetembe folyamatosan belegázolnál ezekkel a dolgokkal, a megjegyzéseiddel, vagy azzal, ha hozzád érek egy ujjal is, azonnal a plafonon vagy” – panaszkodott Attila Vikinek.

Viki szerint a férje most teljesen instabil, nem találja a helyét, és úgy érzi, nem tud mellette férfiként viselkedni. Ez a feszült dinamika a romantikus vacsora alkalmával robbant ki igazán.

Faképnél hagyta a férjét Miló Viki

Az este hatalmas veszekedésbe torkollt. Miló Viki a vita közepén felállt az asztaltól és faképnél hagyta újdonsült férjét, majd a kamerák előtt zokogva vallott érzéseiről.

„Akartam egy normális férjet magamnak, akit szerethetek, és aki szeret engem. Úgy tűnik, hogy most ez nem fog sikerülni. A Jóisten adott nekem 22 világbajnoki érmet, de a boldogságot úgy látszik, nem. Két nap után nem így kellene éreznem magam” – mondta könnyeivel küszködve a sportoló.