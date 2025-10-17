A 47 éves sportoló könnyeivel küszködve, először beszélt a Házasság első látásra kamerái előtt gyermekkori traumájáról. Miló Viki a reality többi szereplője előtt nyílt meg – írja a Bors.

Miló Viki a kamerák előtt beszélt gyermekkori traumájáról

Miló Viki a kamerák előtt beszélt gyermekkori traumájáról Fotó: TV2

Gyermekkori traumáját idézte fel a kamerák előtt Miló Viki

Miló Viki a stúdióban elmondta, hogy viselkedésének okát kereste, és ekkor villant be egy gyerekkori kép, amely évtizedek óta hatással volt rá. Bár nehéz volt számára szavakba önteni a történteket, úgy döntött, megosztja élményét a férjével, Janicsek Attilával, valamint a stúdióban ülő többi résztvevővel és a nézőkkel.

A stúdióban mindenki feszült figyelemmel követte Miló Viki vallomását. Attilán látszott, hogy teljes figyelemmel a feleségére fordul, miközben a levegő szinte megfagyott. A sportoló azt is elárulta, hogy mindössze 14-15 éves korában történt egy olyan esemény, ami az egész további életét meghatározta.