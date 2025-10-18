Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Nacsa Olivér

Nacsa Olivér leleplezi az álhíreket

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
A humorista az elsők között csatlakozott a Zebra Digitális Polgári Körhöz, ahol a humor eszközével harcol az álhírek ellen. Nacsa Olivér szerint a kör nemcsak hasznos, de „a legvidámabb” is.
Nacsa Olivérálhírhumorista

A humorista számára természetes volt, hogy társalapítóként csatlakozik a Zebra Digitális Polgári Körhöz. Nacsa Olivér komolyan veszi a társulás célját, azaz az álhírek és a baloldali propaganda elleni fellépést, ugyanakkor élvezi is a tartalmak szórakoztató oldalát – írja a Bors. 

Nacsa Olivér humorista

Nacsa Olivér leleplezi a hamis információkat 

A humor eszközével Nacsa Olivér nemcsak szórakoztat, hanem leleplezi az interneten terjedő hamis információkat. A Borsnak adott interjúban elmondta, hogy több Digitális Polgári Kör tagja, és arra buzdít mindenkit, hogy csatlakozzanak azokhoz, amelyek célkitűzését közel érzik magukhoz. 

„A Zebra Digitális Polgári Körben remek, humorérzékkel rendelkező csapat gyűlt össze. A nevetés gyógyír lehet, még a baloldali álhírek esetében is” – mondta Nacsa Olivér. Hozzátette, hogy az álhírek gyakran tartalmaznak humoros elemeket, így a megfelelő szemüvegen keresztül könnyen szórakoztatóvá válhatnak. 

 

