Nádai Anikó

Nádai Anikó a szívsebészetről üzent rajongóinak

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
A sztár aggasztó üzenete után rögtön kitört a pánik. Nádai Anikó a Szívsebészeti osztályról jelentkezett be Instagram-oldalán, ami azonnal aggodalmat váltott ki a rajongók körében.
Nádai Anikó

Nádai Anikó hatalmas riadalmat keltett a rajongók körében, amikor közösségi oldalán egy rövid, de sokatmondó üzenetet osztott meg: „Szívsebészeti osztály” – írta ki Instagram-sztorijában. A poszt után sokan aggódva próbálták kideríteni, mi történhetett – írja a Bors

Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter
Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nádai Anikó vőlegénye életmentő műtét előtt áll

A bejegyzés nagy valószínűséggel Anikó párjára, Hajmásy Péterre utal, aki most eshet át egy életmentő beavatkozáson. Péter korábban nyíltan beszélt arról, hogy két súlyos szívproblémával küzd: 

egy született rendellenességgel és aortatágulattal, amely időzített bombaként viselkedhet, ha nem kezelik időben. 

A betegsége miatt Péternek fel kellett adnia sportos életmódját, és a jegyespár még az esküvőjét is elhalasztotta. Nádai Anikó azonban mindenben mellette áll, és most is párja mellett van a kórházban. 

 

 

