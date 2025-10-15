Nádai Anikó a szívsebészetről üzent rajongóinak

Nádai Anikó hatalmas riadalmat keltett a rajongók körében, amikor közösségi oldalán egy rövid, de sokatmondó üzenetet osztott meg: „Szívsebészeti osztály” – írta ki Instagram-sztorijában. A poszt után sokan aggódva próbálták kideríteni, mi történhetett – írja a Bors.

Nádai Anikó és vőlegénye, Hajmásy Péter

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nádai Anikó vőlegénye életmentő műtét előtt áll

A bejegyzés nagy valószínűséggel Anikó párjára, Hajmásy Péterre utal, aki most eshet át egy életmentő beavatkozáson. Péter korábban nyíltan beszélt arról, hogy két súlyos szívproblémával küzd:

egy született rendellenességgel és aortatágulattal, amely időzített bombaként viselkedhet, ha nem kezelik időben.

A betegsége miatt Péternek fel kellett adnia sportos életmódját, és a jegyespár még az esküvőjét is elhalasztotta. Nádai Anikó azonban mindenben mellette áll, és most is párja mellett van a kórházban.